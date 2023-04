Hockey A2, per la Blue Factor trasferta in posticipo a Matera

Nel posticipo domenicale il Castiglione chiamato ad una partita impegnativa contro i lucani. In serie B sfida per il primo posto a Prato. Ferma l’under19, rinvio per l’under 15 mentre l’under13 è di scena a Camaiore



Castiglione della Pescaia: In serie A2, trasferta, domenica, a Matera contro la Decom per la Blue Factor. Nella tredicesima giornata del campionato (alle 18, arbitro Vincenzo Marinelli di Matera) il Castiglione deve affrontare un match sempre difficile sulla pista lucana, tra il lungo viaggio, la forza della squadra di Valerio Antezza e del bomber argentino Conrado Piozzini. I biancocelesti sempre privi di Matteo Piro, all’andata vinsero al Casa Mora per 6-2 e con il Giovinazzo ormai in fuga, l’obbiettivo del quintetto maremmano rimane quello di rimanere in scia alla capolista. «Ai ragazzi ho detto di giocare con orgoglio fino alla fine del campionato – ha detto il presidente dell’Hc Marcello Pericoli – stiamo portando avanti i nostri obbiettivi che sono sempre stati quelli di una crescita del gruppo dei giovani ed è quello che stiamo facendo. A Matera ci aspettiamo una gara intensa e senza sconti, ma la squadra è consapevole delle proprie forze».





In serie B match di cartello per l’undicesima giornata, con la squadra di Enrico Mariotti di scena a Prato (sabato ore 18 arbitro Luca Molli di Viareggio) per una gara che vale la testa della classifica. All’andata s’impose il Castiglione per 3-2.

Turno di riposo per l’under19.

Rinviata la gara dell’under15, l’ultima di campionato con il derby a Follonica, con il Castiglione che poi recupererà il 28 aprile la partita della 17° giornata a Sarzana.

Torna in pista anche l’under13 che gioca a Camaiore, domenica alle 11 contro la Rotellistica, l’andata dello spareggio che vale il quinto posto nei playoff.