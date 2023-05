Hockey A2, la Blue Factor vince il derby con il Cp Grosseto

Al Casa Mora la coppia Buralli (3 gol) e Brunelli (doppietta) basta a superare 5-1 l’HobbyStore in rete con Salvadori



Castiglione della Pescaia: La Blue Factor si congeda dal suo pubblico battendo nel derby l’HobbyStore: al Casa Mora, nella penultima giornata finisce 5-1. Una gara giocata a ritmi blandi, anche se lo spettacolo non è mancato. La sfida si scalda quasi nel finale.





Ad aprire le marcature il solito Buralli: tiro accompagnato da metà pista e Bruni, ottima la sua gara, non riesce ad intervenire forse coperto da Santoni. Il raddoppio biancoceleste poco dopo. Santoni imbecca Brunelli dietro porta, e l’alza e schiaccia non lascia scampo al portiere per il 2-0 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Grosseto ha l’occasione per riaprire la contesa con un rigore su fallo in area di Montauti, che rinvia con i ginocchi a terra: la sfida tra i fratelli Saitta la vince il portiere del Castiglione Michael che ipnotizza Alessandro. Il Castiglione controlla e dopo 10’ segna il tris. Bruni respinge corto la botta di Buralli e Brunelli in tap-in mette dentro, 3-0. Salvadori aggancia poi Guarguaglini in ripartenza e si becca il blu. Dalla punizione Buralli cannoneggia per il 4-0. Anche Nerozzi stende Buralli e si becca il blu: questa volta il bomber del Castiglione spara fuori la punizione. Nulla può il portiere biancorosso sul contropiede castiglionese orchestrato da Brunelli e finalizzato da Buralli, in power play, per il 5-0 e il 44 gol del numero 5. Cardi commette fallo da blu su Saitta. Salvadori batte il neo entrato Donnini per il 5-1 e quello che potrebbe essere stato il suo ultimo gol in serie A2 della carriera.





«All’inizio abbiamo sofferto la zona del Grosseto – ha detto Emanuele Perfetti, attaccante del Castiglione – Poi abbiamo trovato i gol di Buralli e Brunelli. Nel secondo tempo abbiamo gestito la gara. Volevamo congedarci dal nostro pubblico con un successo. Chiudiamo al secondo posto in campionato e potevamo anche fare meglio».





Girone B

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-HOBBYSTORE CP GROSSETO 5-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Federico Buralli, Samuel cardi, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Enrico Mariotti.

HOBBYSTORE CP GROSSETO: Tommaso Bruni, (Gabriele Spalletta); Alessandro Saitta, Riccardo Salvadori, Francesco Borracelli, Alessandro Bardini, Michele Nerozzi, Serse Cabella, Tommaso Giusti, Lorenzo Alfieri. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 17’52 Buralli (C), 19’28 Brunelli (C); st 10’51 Brunelli (C), 13’20 e 20’33 pp Buralli (C), 22’59 Salvadori pp (G).