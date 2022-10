"Halloween Dog Show", i vincitori della seconda edizione

Gavorrano: Sono Giulio Sborgia con il pastore tedesco Ula nelle vesti di "Pennywise - pagliaccio IT", i vincitori dell'Halloween Dog Show 2022 organizzato dall'ASD Newfoundly AiCS - Centro Cinofilo. La manifestazione, che ha visto una ventina di binomi partecipanti ed un'elevata affluenza di pubblico, si è svolta lo scorso 29 Ottobre a Gavorrano (GR), presso il Parco della Finoria.



A turno, tutti i binomi presenti, hanno sfilato di fronte ai giudici all’interno della pista di pattinaggio del parco e, considerando la varietà di maschere, non è stato semplice decretare i finalisti ed i vincitori delle varie categorie. Oltre a fare bella mostra delle maschere, i partecipanti hanno inoltre potuto dimostrare le loro abilità tecniche con salti, slalom o esercizi freestyle accedendo ad un'apposita "area bonus" con cui incrementare i loro punteggi

Se Giulio Sborgia ed Ula si sono aggiudicati il trofeo di maschera più bella in assoluto, i binomi che hanno vinto i premi speciali sono stati:

BINOMIO PIU' AFFIATATO: Loretta Battistini ed Axel (barboncino)

BINOMIO PIU' ORIGINALE: Valentina Brunetti con Dora (Volpino di Pomerania)

BINOMIO PIU' SIMPATICO: Rita Pinotti con Gaetano (Meticcio)

L'ASD Newfoundly ringrazia il Comune di Gavorrano per aver patrocinato l'evento, la Nuova Proloco Gavorrano per la collaborazione organizzativa e l'azienda Husse in qualità di main sponsor che ha fornito premi e gadget a tutti i partecipanti.

