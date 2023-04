Ha mollato gli ormeggi per la navigazione eterna Brunetto Alocci

Porto Santo Stefano: Si il comandante Bruno “Brunetto” Alocci a 95 anni ha mollato gli ormeggi a Porto Santo Stefano e dopo una sosta a Orbetello martedì pomeriggio scorso ha raggiunto il suo Avvocato in cielo, per navigare con lui eternamente proseguendo così i tanti anni passati insieme Gianni Agnelli e sulle sue barche a motore e vele e non solo.



Brunetto è stato il primo dei marinai santostefanesi che il senatore ha voluto a bordo e il più fedele e viene ricordato in quasi tutti i libri che parlano di Gianni Agnelli per aver anche chiamato nel lavoro tanti altri paesani. Il comandante Bruno Alocci terzo di quattro fratelli, i primi due Luigi e Tonino morti a 96 anni e l’ultimo Siro vivente 89enne, lascia in terra la moglie Anna Maria Bani, le figlie Rossella e Delfina e tanti, tanti parenti, concittadini e forestieri che lo stimavano e gli volevano bene.

Artemare Club con il comandante Daniele Busetto, che nei diversi eventi dedicati alla figura di Gianni Agnelli lo ha sempre ricordato, si stringe vicino a tutti loro e parteciperà al funerale che si officia giovedì 27 aprile alle ore 11 alla cappella del cimitero di Porto Santo Stefano, portando le condoglianze anche del dottor Lupo Rattazzi figlio di Susanna Agnelli impossibilitato a intervenire.