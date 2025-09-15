Grosseto, mattanza annunciata di alberi

L’Amministrazione comunale di Grosseto vuol procedere a una manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino e – tanto per cambiare – si preannuncia un pesante taglio di alberi.

Grosseto: Con la deliberazione di Giunta comunale n. 343 del 9 settembre 2025 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all’intervento di “Manutenzione Straordinaria del patrimonio arboreo comunale per la messa in sicurezza delle strade e relative pertinenze – Affidamento del Servizio per l’abbattimento di n. 215 alberature inserite in classe d a seguito di V.T.A. (Visual Tree Assessment)” per una spesa complessiva stimata di € 75.752,24.

In poche parole, per tutelare l’incolumità dei cittadini, si vuol procedere entro la fine del 2025 al “l’abbattimento delle alberature individuate ed inserite in classe D a seguito di V.T.A. (Visual Tree Assessment) è pertanto un'attività corrente ed imprescindibile nell'ambito di una corretta e razionale gestione del verde pubblico, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio arboreo comunale”, così, “l’intervento di abbattimento di alberature inserito nel progetto in approvazione consente di mettere in sicurezza la viabilità urbana, ivi compresi marciapiedi, parcheggi, vialetti pedonali ecc…, e si configura, pertanto, come un intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale”.

Si tratta di ben 225 alberi adulti in tutta la città (strade, giardini pubblici, scuole), mentre non è prevista a ora nessuna sostituzione.

Quindi, con queste informazioni disponibili, Grosseto sarà più povera di verde, con tutto quello che ne consegue in termini di qualità della vita e di salute pubblica, nonché sotto il profilo erariale.

Dalla deliberazione giuntale emerge che l’unico motivo determinante per la decisione comunale l’inclusione degli alberi nella classe “D” è stato il mero esame Visual Tres Assessment (V.T.A.), attualmente ritenuto insufficiente per raggiungere un’oggettiva valida determinazione all’abbattimento da buona parte degli esperti della materia, che richiedono l’utilizzo di ulteriori tecniche di accertamento quali, per esempio, la tomografia ultrasonica tri-dimensionale, esame che consente di verificare nel concreto eventuali lesioni e statica dell’albero.

Nel dicembre 2022 in un’analoga situazione la locale Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio impose al Comune di Cagliari la sospensione del taglio di circa 190 alberi decisa esclusivamente con la sola V.T.A., proprio per effettuare un doveroso approfondimento con tecniche di accertamento più puntuali e precise.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, provveduto (15 settembre 2025) a inoltrare una richiesta di revoca (art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i.) della citata deliberazione giuntale al Comune di Grosseto affinché possano esser fatti gli opportuni approfondimenti tecnico-scientifici, coinvolgendo anche il Ministero della Cultura, la Soprintendenza senese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, i Carabinieri Forestale e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.

Alcuni anni fa (2020), il Comune di Grosseto – nonostante numerose segnalazioni – tagliò numerosi esemplari di Pinus lungo la Via Mascagni a nidificazione in corso e venne aperto in proposito un procedimento penale da parte della locale Procura della Repubblica.

L’auspicio è che buon senso e sensibilità ambientale finalmente prevalgano.



