Grosseto: Incidente in città. Ciclista investito da un auto finisce al Misericordia. Il sinistro è accaduto stamattina in via Scansanese, incrocio con via Napoli alle ore 8.45 circa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il ciclista. L'uomo di 68 anni è stato portato al Misericordia in codice 2. Sul posto automedica Grosseto, ambulanza Misericordia Grosseto.