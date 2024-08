Grosseto: Guido Chelli è il nuovo presidente della Fenap Confesercenti, la federazione della nuove attività professionali. «Mi fa piacere di essere stato scelto per questo ruolo e voglio mettermi a disposizione sin da subito – afferma –, voglio rappresentare tutte le partite iva, giovani e meno giovani, chi con la propria professionalità accresce il proprio territorio e la propria comunità».

Chelli ha già molte idee «Voglio creare aggregazione: favorire lo scambio professionale, aiutare chi apre una partita iva ad affrontare le problematiche che si presentano per crescere e anche per far sviluppare una cultura imprenditoriale». «Vorrei fare dei podcast – racconta Chelli - in cui dar voce alle problematiche che hanno i professionisti dei vari settori, ovviamente dando loro delle soluzioni sia da un punto di vista burocratico che organizzativo così da scambiarci le esperienze utilizzando un modo nuovo accessibile a tutti».

Poi Guido Chelli precisa «chi ha seguito l'attività dei genitori e ha un'azienda di famiglia con un know how che viene da loro è avvantaggiato, ma chi si è messo in proprio da solo ha molte più difficoltà: vedo mancanza di formazione e cultura imprenditoriale. Sento di gente che arriva a fine anno senza che sia rimasto nulla di quanto guadagnato perché non aveva calcolato le tasse. Conoscere le spese morte di un'azienda, avere un supporto contabile: credo che in Confesercenti si possa trovare un partner ideale per questo e anche per organizzare iniziative ad hoc». "Per la nostra associazione è sempre un risultato positivo quando persone come Guido si impegnano, trasmettendo la loro energia, capacità comunicativa ed di fare aggregazione - conclude Marco Di Giacopo Coord. Assoterziario - Sarà un percorso lungo e impegnativo, ma sono convinto che riusciremo ad essere un valore aggiunto per Confesercenti e per il nostro territorio."