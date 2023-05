Grosseto: convocato il Consiglio Comunale per il giorno 29 maggio 24 maggio 2023

Redazione Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio per il giorno lunedì 29 maggio alle 8.30.

Di seguito le proposte che saranno trattate: - Comunicazioni istituzionali - Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Grosseto Cultura - Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Grosseto e la società' in house Sistema srl per le attività concernenti i Teatri cittadini, Moderno e degli Industri, e altre aree di spettacolo - Approvazione bilancio di previsione 2023 – 2025 Istituzione "Le Mura" - Approvazione piano programma 2023-2025 Istituzione "Le Mura" - Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2023 - Deliberazione del Consiglio comunale n° 129 del 29/12/2022 "Imposta municipale propria (Imu) - approvazione aliquote per l'anno 2023." – riforma - Odg di solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna presentato dalla consigliera Bernardini (Gruppo Misto di minoranza) - Mozione di solidarietà e sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna e delle Marche, presentata dai consiglieri Guidoni (Fratelli d'Italia), Tornusciolo (Lega Salvini Premier), Gabbrielli (FI-PPE), Minacci (Gruppo misto di maggioranza) e Vasellini (Lista Vivarelli Colonna Sindaco). Come di consueto, i lavori dell'aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw





