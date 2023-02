Sport Grosseto calcio, in vendita i biglietti per la prossima partita 15 febbraio 2023

Redazione Grosseto: U.s. Grosseto 1912 comunica che da mercoledì 15 fino a sabato 18 febbraio sono in vendita sul circuito Ciaotickets e presso le prevendite abituali i biglietti della partita al prezzo di 11,00 euro più il diritto di prevendita. Il giorno della gara i botteghini rimarranno aperti. Il costo del biglietto è stato stabilito dalla società ospitante in 15,00 euro.

