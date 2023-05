Grifone Meeting: salti e ostacoli si illuminano d'azzurro

Bruni e Molinarolo sfidano la primatista norvegese Lene Retzius. Amani, Battistella e Cestonaro nel lungo femminile, 100hs con Nicla Mosetti



Grosseto: Si avvicina l'appuntamento con il Grifone Meeting e va delineandosi il cast della manifestazione che sabato 27 maggio animerà la pista e le pedane dello Stadio Carlo Zecchini. "L'evento sarà l' occasione per diffondere e far conoscere il turismo sportivo e la realtà territoriale grossetana in Italia e nel mondo" ha dichiarato il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha fortemente voluto portare questo meeting a Grosseto; ed a proposito di promozione nazionale, saranno proprio i migliori atleti azzurri i protagonisti delle tre gare di salti inserite in un programma di 14 eventi.

Nel salto con l'asta la primatista italiana Roberta Bruni (4.72m) troverà sulla sua strada la norvegese Lene Onsrud Retzius, vincitrice lo scorso anno in questo evento con il record nazionale (4.52m), record poi portato nel corso dell'estate a 4.70m. Nel cast anche la rientrante Sonia Malavisi (4.51m), che al Castiglione Meeting 2016 (evento di cui il Grifone Meeting raccoglie l'eredità) vinse con 4.50m conquistando il pass olimpico. Azzurro anche con la pluri-campionessa italiana Elisa Molinarolo (4.55m), e con le giovani Giulia Valletti Borgnini (4.42m) e Roberta Gherca (4.30m). Iscritte anche la brasiliana Juliana Campos (4.56m) e la svizzera Lea Bachmann (4.40m).

Sempre restando ai salti, tra le donne ritorna a Grosseto la romena Florentina Iusco (6.92m) che nel salto il lungo se la vedrà con una nutritissima pattuglia italiana capeggiata dalla 19enne Marta Amani (6.52m), bronzo lo scorso anno ai Mondali Under 20, da Arianna Battistella, che nel 2021 saltò il suo primato personale di 6.55m proprio a Grosseto, e da Ottavia Cestonaro (6.46), quarta nel triplo agli Europei Indoor dello scorso marzo.

Si preannuncia equilibratissima anche la gara dei 100hs dove la campionessa italiana indoor Nicla Mosetti (13"02) trova la polacca Klaudia Siciarz (12"82) e la britannica Alicia Barrett (13"02), due vecchie conoscenze dello Zecchini in quanto bronzo ed argento agli EuroU20 del 2017. Con loro anche un'altra polacca, Klaudia Wojtunik (12"97), bronzo agli ultimi Europei U23, e la pluri-campionessa spagnola Teresa Errandonea (13"04).

GRIFONE MEETING E LEGAME CON IL TERRITORIO: I RUDERI DI ROSELLE

Parlando di salti, disciplina storica dell'atletica leggera, è sempre più consolidato il legame tra il Grifone Meeting ed la storia del territorio: sabato 27 maggio sarà infatti l'occasione per pubblico ed accompagnatori di godersi un weekend all'insegna della scoperta dei luoghi simbolo della Maremma.

Uno dei punti di maggior interesse del Comune di Grosseto è l'anticà Città etrusca di Roselle, area archeologica con ben 19 punti di interesse. Situata a circa 8km a nord del Capoluogo, i resti archeologici ogni anno sfiorano i 20mila visitatori con la cinta muraria, l'anfiteatro e la Domus dei Mosaici che sono visitabili, come tutta l'intera area, ogni giorno dalle 8:15 alle 19:45.

Il programma delle gare:

Uomini:100m/200m/400m/800m/1500m/3000m/Lungo

Donne: 100m/100h/800m/1500m/5000m/Lungo/Asta