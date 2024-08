Grande successo per il torneo “Seaside Swish” organizzato dalla ASD Follonica Basket

Follonica: Si è conclusa la prima edizione del torneo di basket 3 x 3 (e 2 x 2) “Seaside Swish”, organizzato dalla ASD Follonica Basket.



Il torneo, realizzato sul playgorund sintetico costruito sulla spiaggia degli impianti del Soccer Cage, in viale Italia 200, ha visto la partecipazione di un bel numero di ragazzi e ragazze, in tutte le categorie alle quali l’iniziativa è stata dedicata, ossia dai piccoli “Pulcini” 2018-2017, via via ai più grandi ragazzi e ragazze delle annate 2008-2010, passando per altre tre categorie intermedie.

Il torneo si è articolato su tutta la settimana scorsa, dedicando ciascun giorno ad una delle categorie coinvolte, impegnate ogni pomeriggio dal lunedì al sabato, per la qualificazione alle semifinali e finali, svolte nella giornata di ieri domenica 18. Per la minaccia del maltempo, queste ultime sono state ricollocate all’interno del Palagolfo R. Micheli.

La partecipazione l’entusiasmo non sono certamente mancati, così come i contenuti tecnici che in alcune categorie hanno visto in campo giocatori e giocatrici di ottima prospettiva.

Oltre alle gare di squadra, disputate con la classica formula 3 x 3 per tutte le categorie tranne che per i 2008/10, ai quali è stata riservata l’inedito 2 x 2, ogni giocatore è stato coinvolto anche nelle gare di tiro, che hanno definito, al termine di ogni giornata, il “best shooter” di categoria, con relativo trofeo e premio bonus offerto dalla Gelateria Sogni Golosi andato a Edoardo Gandon per i 2015/16, a Francesco Maggiore Carlini per i 2013/14, a Francesco Murzi per i 2011/12 e a Lorenzo Calvi per i 2008/10.

Alle fasi finali hanno avuto accesso 16 squadre in totale, 4 per categoria, con abbinamenti delle semifinali dettate dalla fase eliminatoria, e successive finali per il titolo e di consolazione per il terzo posto.

Per la categoria Scoiattoli 2015/16 la vittoria è andata alla squadra composta da Simone Francardi, Aurora Leoni, Santiago Picchiotti e Alessandro Ulivi, a cui è andata coppa e premio bonus. Premio bonus e meritatissima coppa, anche per la squadra vincitrice della categoria Aquilotti 2013/14, composta da Samuele Buzzichelli (che ha sfiorato l'MVP), Gioele Cartocci, Laura Foiano e Iside Marchi.

La categoria 2011/12 ha visto una qualità di gioco davvero elevata, in cui hanno spiccato diversi ragazzi per qualità tecniche e atletiche. Alla fine, il titolo è andato alla squadra composta da Anton Belaiev, Carlo Angelo Fosco, Tommaso Mangoni e Francesco Muzzi, che si è aggiudicato anche il titolo di MVP del torneo, soffiato per poco ad un ottimo Lorenzo Pirrone. Per la squadra vincitrice coppa e premio bonus offerto dalla Pizzeria Aiò.

Infine, per la categoria dei più grandi 2008/10, la vittoria è andata al terzetto formato da Alessio Bernardini, Vittorio Coralli e Mirko Pierozzi, che in finale hanno battuto i venturinesi Brunetti, Calvi e Franchi. Terzo posto per i gemelli Filippo e Giacomo Neri, quarti Cervi, Guidoni e Pindo. Premio bonus per i vincitori offerto dal Ristorante Mamma Mia!

Un torneo davvero riuscitissimo, grazie alla bella partecipazione sia di ragazzi locali, sia provenienti dalle zone limitrofe e con la presenza di numerosi atleti in vacanza a Follonica, e all’ottima organizzazione dello staff della ASD Follonica Basket, con la preziosa collaborazione del Soccer Cage che ha messo a disposizione la propria struttura usualmente utilizzata per i camp organizzati dalla società e per le attività di basket che ogni lunedì e martedì sera vanno in scena su questo spettacolare playground a due passi dalla battigia.

Un successo che obbliga a programmare la prossima edizione.

