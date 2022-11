Sport Grande boxe sabato prossimo per due pugili del team Conti Cavini a Roma 24 novembre 2022

Redazione Grosseto: Sabato 26 Novembre sul ring di Roma il pugile 34enne Emanuele Cavallucci del team di Rosanna Conti Cavini/ Monia Cavini sfidera’ per il campionato d’Italia dei pesi welter il romano Pietro Rossetti. Cavallucci che avra’all’ angolo il suo maestro Davide Di Meo si e’ preparato molto bene: “ Trovero’ un avversario molto forte e competitivo , ma mi trovera’ pronto, voglio riportarmi a casa il tricolore”, dice Emanuele Cavallucci.

Nella stessa serata un altro atleta del team Conti Cavini, Giuseppe Carafa sara’ impegnato sul ring del Belgio a Herstal ,dove in palio ci sara’ la cintura Wbo Global dei pesi leggeri. Carafa affrontera’ il forte beniamino di casa Francesco Patera. Il pugile di Ugento verra’ accompagnato nella trasferta belga dal maestro Francesco Stifani, Matteo Diddi e Salvatore Carafa. “ Mi sono preparato al massimo, voglio portare la cintura Wbo in Italia” , dice un Carafa pieno di grinta.

