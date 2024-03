Ambiente Grande attenzione della Regione Toscana per le coste. Spadi: "Per la Maremma 1 milione di euro" 14 marzo 2024

Grosseto: “La Regione Toscana dimostra, con grande concretezza, la propria vicinanza alle realtà costiere. Il 2024 per le località della costa maremmana si apre con oltre 1milione di euro d’investimenti”. Con queste parole la consigliera Pd Donatella Spadi, commenta il recente atto, approvato dalla Giunta Regionale ed in particolare dall’assessorato di Monia Monni, che finanzia il primo stralcio del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera del 2024 che per la costa maremmana stanzia ben 1,055 milioni di euro. “Sono interventi fondamentali per preservare la capacità di adattamento della costa ai cambiamenti climatici, e che garantiscono maggiore sicurezza e protezione per chi abita lungo la costa. In questi anni, prosegue Spadi, sono state investite risorse importanti da parte della Regione e anche quest’anno, già da questo primo stralcio, si comprende la grande attenzione e sensibilità verso il nostro ecosistema costiero. Sono quattro i comuni grossetani interessati da questi finanziamenti: Scarlino, dove sono 200mila gli euro destinati al ripristino del litorale, Follonica con 395mila euro destinati alla manutenzione dell’arenile e della barriera antistante il Bagno Oasi e dei pennelli antistanti il Villaggio The Sense, Castiglione della Pescaia, dove saranno 350mila gli euro dedicati alla riprofilatura straordinaria dei tratti di spiaggia in loc. Le Rocchette Punta Capezzolo, Capalbio che vedrà un investimento di 110mila euro per la riprofilatura delle spiagge. Si tratta, conclude la consigliera PD Spadi, di un aiuto concreto ai comuni, alle aziende ed ai cittadini maremmani. Sono opere che andranno a difesa della natura, alla protezione degli abitanti e delle infrastrutture costiere. Contemporaneamente si stanno concludendo altri interventi regionali in questo delicato settore ad Orbetello (al tombolo campo regio con un investimento di oltre 3milioni), e a Cala Pozzarello al Monte Argentario (350mila). A breve partiranno le progettazioni di lavori a Talamone ed alla Foce del fiume Ombrone.” Seguici



