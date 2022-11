Gli “Street coaches di Fidal” a Paredes per il rush finale

Si terrà a Paredes (Portogallo) dall’1 al 4 dicembre l’evento conclusivo di GeoLAB, ultima tappa del tour europeo degli Street Coaches e momento di presentazione degli esiti di progetto.



Grosseto: Paredes (Portogallo) è uno dei partner del Progetto GeoLAB, una città che, sotto il profilo dello sviluppo sportivo, promuove e persegue politiche pubbliche per stili di vita sani e attivi e investe nell'approccio "sport per tutti”. In questa sede, dall’1 al 4 dicembre, si svolgerà l’evento finale del Progetto GeoLAB, una manifestazione che alternerà momenti seminariali ad altri dedicati alla pratica sportiva nell’ambito della “Marcia della Solidarietà e dell’Inclusione”. Per FIDAL, capofila del progetto, sarà anche l’occasione per presentare gli esiti del progetto e proporre una strategia di replicabilità e sostenibilità.





Quello dei tre giorni a Paredes è un programma ricco di momenti importanti. Il seminario “GeoLAB Project Final Conference” che si terrà nella mattina del 2 dicembre al Paredes Sport Center vedrà gli interventi di Renato Almeida, Assessore allo Sport del Comune di Paredes, Marco Pietrogiacomi, Responsabile territori FIDAL, Alcídio Jesus, dell’Istituto portoghese per lo Sport e i Giovani (IPDJ), Leonel Ferreira, Responsabile del gruppo di lavoro per l'inclusione e gli sport adattati, Gonçalo Ferreira, tecnico di CACI Sobrosa, Glória Salgado, Coordinatrice CLDS 4G e João Costa, Dipartimento ambiente. La seconda parte sarà dedicata agli interventi dei responsabili del Progetto GEOLAB, Chiara Spinato e Rossella Moia, ai contributi di Andrea Pirola e Enrica Loda, in tema di sostenibilità e comunicazione, e alla voce degli Street Coaches di Bulgaria, Croazia, Italia, Portogallo e Slovenia. Chiuderà i lavori Paulo Eusebio, del Comune di Paredes.

Il giorno 3 dicembre sarà il momento della corsa “RARE – Race Against Racism Event”, inserita nell’ambito della Marcia della Solidarietà e dell’Inclusione "Livre de Ser Saudavel"”, organizzata dal Comune di Paredes. Con avvio alle ore 10:00, l’iniziativa è volta a incoraggiare la pratica fisica, promuovere l'inclusione delle persone a tutti i livelli di abilità e di ogni fascia d’età, raccogliere generi alimentari da distribuire alle famiglie più vulnerabili.