Gli ambulatori dell'ospedale di Castel del Piano tornano al secondo piano

Trasferita da oggi l'attività



Castel del Piano: Trasferiti al secondo piano gli ambulatori dell'ospedale di Castel del Piano. Da oggi, lunedì 18 settembre, per effettuare visite o controlli ambulatoriali i cittadini devono recarsi al secondo piano della struttura e non più al terzo, dove erano stati collocati durante il Covid per esigenze organizzative.

La spostamento è stato deciso dalla Direzione di presidio con l'obiettivo di raggruppare in un'unica area l'intera attività ambulatoriale ospedaliera in modo da facilitare l'accesso ai pazienti e, laddove necessario, favorire una presa in carico multiprofessionale. Nell'occasione si provvederà alla riqualificazione degli ambienti del terzo piano che finora ospitavano gli ambulatori. Il trasferimento è stato pianificato e realizzato garantendo la continuità del servizio ai pazienti.

Il personale del front office dell'ospedale è a disposizione per dare indicazioni ai pazienti sul percorso agli ambulatori ed è presente apposita segnaletica.