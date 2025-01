Giustizia: separazione carriere, F Rossi (FDI): “Svolta epocale”

Roma: “Con il voto di oggi, approvato in prima lettura alla Camera, sulla separazione delle carriere, sorteggio Csm e Alta corte, si da una svolta storica ed epocale all’ordinamento della giustizia in Italia". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia e avvocato del Foro di Grosseto.

"Una riforma che Fratelli d’Italia assieme al centrodestra aveva messo nel programma elettorale fatto con gli elettori. Promessa, che con il voto di oggi, viene mantenuta. Finalmente, attraverso la separazione ordinamentale della magistratura giudicante e requirente, si completa quel processo introdotto oltre 30 anni fa, nel 1989 dall’allora ministro della giustizia Vassalli. Con questa approvazione verrà data così data piena attuazione all’articolo 111 della carta Costituzionale, secondo la quale ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. Il nostro Paese, ma tutti i cittadini italiani, meritano questa riforma che porta l’imputato verso un giusto processo, con l’obiettivo dell'effettiva terzietà del giudice e della parità tra accusa e difesa”, conclude Fabrizio Rossi.