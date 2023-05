Giovanisì, il 10 maggio torna a riunirsi la task force sulla partecipazione

Firenze: Torna a riunirsi la Task force per la partecipazione giovanile di Giovanisì. Mercoledì 10 maggio, dalle 9.30, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze), si terrà l’incontro che coinvolgerà i rappresentanti degli studenti e delle studentesse della provincia di Firenze eletti nell’anno scolastico che si avvia alla conclusione nei Consigli d’istituto, nella Consulta provinciale e nel Parlamento regionale degli studenti.



La Task force regionale, di cui fanno parte 40 giovani toscani, è coordinata dal Portavoce del Presidente Giani Bernard Dika, e ha l’obiettivo di creare momenti di dialogo sul progetto regionale per l’autonomia dei giovani, proprio con coloro che sono destinatari delle opportunità, svolgendo una funzione di rappresentanti dei loro coetanei.

L'incontro del 10 maggio è promosso e realizzato dai giovani ambassador fiorentini, in collaborazione con il team di Giovanisì. Sarà l'occasione per presentare anche i prossimi eventi e attività che li vedranno protagonisti nell'organizzazione e raccogliere le istanze dei partecipanti.

La giornata di confronto si inserisce nel percorso di "Siete Presente. Giovani protagonisti del cambiamento", format partecipativo di Regione Toscana e Giovanisì, che ha l'obiettivo di mettere ragazze e ragazzi toscani al centro, non solo come destinatari ma anche e soprattutto come attori protagonisti delle politiche regionali.