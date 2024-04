Giovanili Pallacanestro Grosseto: la settimana

Grosseto: Esce a testa alta l'under 19 della PGR Team 90 nella fase Titolo contro il Galli basket di San Giovanni Valdarno, sconfitta in trasferta 93-77. I sangiovannesi partono in tromba già nel primo quarto chiudendo 21-8 anche a causa del blackout totale dei biancorossi. Nei successivi due quarti la PGR riprende fiato grazie anche ad un incontenibile capitan Conti (37 punti) e infine preme sull'acceleratore. La partita sembra mettersi sul binario giusto per i biancorossi, ma i padroni di casa tirano, a differenza dei grossetani, con percentuali altissime e costringono ad una sconfitta fin troppo pesante i ragazzi di coach Di Patria. Appuntamento lunedì alle 19 in via Austria per accogliere l'imbattuta Arezzo.

Hanno sfiorano il colpaccio nel derby con l'Argentario gli U17gold, arrendendosi solo dopo un tempo supplementare 73-79. I grossetani partono benissimo dominando il primo quarto. Argentario la riapre con una gagliarda seconda frazione, offrendo una bella gara emozionante e divertente con Bisanti incontenibile (top score 39 pti). Peccato per il risultato, ma resta l'acuto dei ragazzi di coach Ceccarelli, che hanno saputo mettere in difficoltà una squadra di vertice, che lotterà per aggiudicarsi il titolo toscano del campionato U17 Gold. Prossimo appuntamento sabato pomeriggio contro Piombino, determinante per accedere alla seconda fase di Coppa Toscana.

L'Under 17 silver chiude la stagione in quel di Poppi con una vittoria contro i padroni di casa 41-38. Partita combattuta e i nostri, con soli otto effettivi, riescono a rimanere in partita fino alla fine quando due triple e un'intuizione tattica di coach Goiorani riescono a mettere il punto esclamativo sulla partita. “E' stato un anno difficile con molti inserimenti nuovi ma il gruppo nonostante le sconfitte è riuscito a rimanere unito, cosa non facile se le vittorie non arrivano”, commenta coach Di Patria. La vera vittoria dunque è restare uniti, continuare a crescere insieme e vivere lo sport nella sua più alta vocazione educativa.

Partita tostissima per il campionato di punta delle giovanili PGR con gli Under 15 eccellenza ospiti di una micidiale Cecina Basket che con ben 10 realizzazioni da 3pti si aggiudicano la vittoria 91-75. I ragazzi di coach Ceccarelli hanno cercato di opporre la migliore versione del proprio gioco con il solito Ense (28 pti) e Giannini (15 pti) fino ad arrivare a -3, poi la paletta rossa di 5 falli ha tagliato fuori Tasselli, Akpukpula e Giannini, dando troppo vantaggio gli avversari davvero in gran forma dalla lunga distanza. Ora testa e cuore all'ultima partita di domenica 28 aprile ore 11:30 al PalAustria per un match che si presenta avvincente contro un ottimo Castefiorentino e l'opportunità storica dei nostri ragazzi di ottenere il pass alla fase interregionale.

Vittoria esuberante, per gli Under 15 silver, che al PalAustria surclassano la Pallacanestro Elba uno schiacciante 105-35. Gli avversari, già battuti in entrambe le partite della prima fase, sono travolti già nel primo quarto con temperature siberiane -36, divario che è andato crescendo nei quarti successivi mettendo in evidenza buone prestazioni in attacco per Mantiloni (20 pti) Monticini (18 pti) e Tronchi (18 pti) e spazio in campo per tutti e 12 i convocati. Onore al gruppo degli atleti dell'Elba per la serietà e la passione (con impegnative trasferte dall'isola) e bravi ai nostri ragazzi che dovranno sapersi misurare con squadre più competitive e attrezzate, a partire dal prossimo match in trasferta a Livorno, sponda il Don Bosco.