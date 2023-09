“Giorni Felici” con i giovani talenti Fettarappa Sandri e Guerrieri

Il 6 settembre a Ravi-Marchi va in scena “Apocalisse Tascabile”



Gavorrano: “Giorni Felici” torna alla Miniera di Ravi Marchi con il quinto spettacolo in programma: mercoledì 6 settembre (ore 21:15) saranno i giovani e talentuosi Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri i protagonisti di “Apocalisse Tascabile”, un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice mosaico di una città decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana.

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma per annunciare la fine del mondo. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da un angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine. Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra però fallire. Come scrisse Montale, “tutti siamo già morti senza saperlo” e la triste notizia annunciata non sembra affatto scuotere chi già si dedica alla propria quotidiana estinzione.

Ideato, scritto e diretto da Niccolò Fettarappa Sandri lo spettacolo tratta della fine del mondo vista da svariate prospettive, tra le quali preponderante è quella di due giovani “scartati”, liquidati e messi all’angolo perché inutili. La fine del mondo è allora per loro quasi un’occasione di vendetta, una rivincita presa sull’indifferenza subita. Il cambiamento è così incarnato dall’annuncio profetico di questi due smaliziati apostoli under 30 che portano sulla scena con autoironia la rabbia di una generazione esclusa, così giovane e già così defunta.

Lorenzo Guerrieri e Niccolò Fettarappa Sandri si incontrano a gennaio del 2019 nel corso di un workshop di scrittura drammaturgica tenuto a Roma da Elvira Frosini, Daniele Timpano e Attilio Scarpellini. Lorenzo si laurea in lettere a Roma e frequenta l’accademia di recitazione “Centro Internazionale la Cometa”, per poi specializzarsi frequentando laboratori con la compagnia Garbuggino/Ventriglia, Lino Musella, Andrea Pangallo, Andrea Baracco, Roberto Latini. Niccolò si laurea in filosofia a Bologna e nel corso della sua formazione, studia con importanti nomi della scena teatrale italiana, tra cui Marco Baliani, Luigi Lo Cascio, Alessandra Frabetti, Fabiana Iacozzilli, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, Daniele Timpano e Elvira Frosini, Eleonora Danco. Provengono da percorsi teatrali diversi, ma entrambi riconoscono la necessità di recuperare sulla scena una vocazione politica e critica nei confronti del presente, lavorando con materiali linguistici e non provenienti dalla dimensione quotidiana del consumo di massa, Apocalisse Tascabile è il primo lavoro che inaugura questa collaborazione, andato in scena con successo come studio nel corso della rassegna teatrale del Teatro dei Contrari a Roma nel 2020 e poi selezionato da Dominio Pubblico/edizione 2020 e da Nuovo Cinema Palazzo/Contrabbando.

“Giorni Felici” prosegue fino al 23 settembre con spettacoli di Leonardo Capuano, Chiara Migliorini, e ancora la Societas Raffaello Sanzio, Zaches Teatro. “Giorni felici” è organizzato da Associazione M.Arte con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Follonica, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, il patrocinio del Comune di Roccastrada e il contributo di Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite: https://marte.18tickets.it - Ufficio turistico I.A.T. di Follonica: via Roma 49 - Tel. 0566 52012