Giornata Mondiale delle Zone Umide nelle Oasi WWF laguna di Orbetello e lago di Buriano

Orbetello: Il 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle zone umide (World Wetlands Day) per sensibilizzare sulla grande importanza di queste aree per le persone e per il nostro Pianeta. La data commemora la sottoscrizione della Convenzione internazionale di Rasmar, avvenuta il 2 febbraio 1971, nell'omonima città iraniana, il primo vero trattato globale riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. ll tema della Giornata mondiale 2025 è “proteggere le zone umide per il nostro futuro comune”.

Le Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano, che sono anche due importanti siti Ramar, festeggiano la ricorrenza con due appuntamenti:

• Sabato 01 febbraio alle ore 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Cosa, come e perché: l'International Waterbird Census in Toscana e nelle Oasi WWF di Burano e Orbetello” a cura del Centro Ornitologico Toscano 'Paolo Savi' - ETS, con Emiliano Arcamone, coordinatore regionale IWC, e Lorenzo Vanni, naturalista. Si parlerà del Progetto IWC (International Waterbird Census), un censimento internazionale dell’avifauna acquatica svernante, eseguito nella quasi totalità delle zone umide dei Paesi europei e mediterranei, con l’obiettivo di raccogliere dati funzionali a stabilire le priorità di conservazione e di gestione delle Aree protette. Durante la conferenza saranno illustrati in particolare i dati del censimento eseguito il 18 gennaio 2025 da ISPRA, COT e WWF nelle Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano.





• Domenica 2 febbraio alle ore 10:00, nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, ci sarà una visita guidata, organizzata in collaborazione con l’Associazione WWF Provincia di Grosseto (necessaria la prenotazione) a cura di due bravi ornitologi che sono sia soci del WWF che del COT: Cosimo Andreuccetti e Marco Lucchesi.

Nell’Oasi WWF Lago di Burano, visite guidate su prenotazione, alle 10 e alle 14:30, sia sabato 01 febbraio che domenica 2 febbraio. Le Oasi WWF vi aspettano numerosi per festeggiare insieme questa importante ricorrenza!