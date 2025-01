Giornata della Memoria – Celebrazioni e spettacolo “Pantani racconta Bartali”

In occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio l’amministrazione comunale commemora le vittime concittadine e martedì 28 gennaio al Teatro Fonderia Leopolda va in scena “Pantani racconta Bartali” (ingresso libero)

Follonica: Il Comune celebra la Giornata della Memoria insieme ad ANPI e tutta la città, lunedì 27 gennaio, commemorando con una corona di fiori gli internati militari follonichesi, ovvero coloro che furono imprigionati e deportati per essersi rifiutati di aderire al fascismo, i cui nomi sono riportati sulla targa posta sulla facciata del Comune, per non dimenticare quello che ha rappresentato uno dei tratti più dolorosi della nostra storia, che ha segnato la nostra crescita come individui e come collettività, che ci ha toccato talvolta anche molto da vicino.

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e rivelavano al mondo la realtà del genocidio in tutto il suo orrore. Sempre il 27 gennaio è stata la data scelta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per la “Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime della Shoah”.

Martedì 28 gennaio, al Teatro Fonderia Leopolda va in scena lo spettacolo “Pantani racconta Bartali” di e con Ubaldo Pantani, per la regia di Nicola Fanucchi, con ingresso libero.

Ubaldo Pantani, celebre protagonista di fortunate trasmissioni televisive quali "Quelli che il Calcio", "Mai dire..." e "GialappaShow", che nel 2015 ha condotto su Rai 2 Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria, si esibirà alle ore 10 per gli studenti delle scuole della città e in replica alle ore 21 per il pubblico, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria con un racconto che rende omaggio alla storia del grande campione di ciclismo e che approfondisce, attraverso la sua vicenda umana e sportiva, la storia del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale.

Il campione di ciclismo Gino Bartali durante la Seconda Guerra Mondiale si presta a fare la staffetta per un’organizzazione che cerca di salvare gli ebrei dalla persecuzione nazifascista. Una storia emersa solo dopo la scomparsa del ciclista toscano, in quanto non voleva si sapesse per il principio “il bene si fa ma non si dice”.

“Siamo lieti di ospitare al Teatro Fonderia Leopolda un evento del genere per celebrare una data importante come la Giornata della Memoria – dice l’assessore alla cultura Stefania Turini – con un volto noto della televisione come Ubaldo Pantani, che ha la capacità di attrarre un pubblico trasversale, giovani compresi, affinché possa avvicinarli a tematiche sensibili come quella oggetto dell’evento”.

Alle ore 21, prima dello spettacolo presenzierà l’amministrazione comunale per i saluti istituzionali; a seguire l’intervento di Laura Ticciati, coordinatrice per progetti scuola A.N.P.I. sezione di Follonica.