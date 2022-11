Giornata dei poveri, Spinelli: "La povertà al centro dell'agenda politica nazionale"

Firenze: Serena Spinelli, assessora al sociale, ha partecipato al simposio organizzato dalla Caritas di Livorno in occasione della VI Giornata dei Poveri voluta da Papa Francesco per accendere una luce sui volti delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine che sempre più soffrono la crisi economica e un sistema carico di diseguaglianze.



Nel suo intervento l'assessora si è soffermata sul fatto che servano "politiche innovative, coordinate e trasversali, capaci di solidarietà attiva, a partire dalla costruzione di opportunità e competenze di facile accesso per chi vive situazioni di disagio sociale ed economico, politiche in grado di attivare percorsi di crescita reale".

"L'ascensore sociale è fermo da troppo tempo per i più poveri, compresi coloro che hanno lavori poco professionalizzati e sono costretti a situazioni di povertà relativa. Uno dei fenomeni più odiosi - ha aggiunto Spinelli -, è quello dei "working poor", cioè di coloro che pur lavorando non arrivano a fine mese a causa di salari bassi e sfruttamento. Servono allora politiche in grado di garantire una formazione permanente, una concreta inclusione sociale e, evidentemente, non basate su un'accezione di meritocrazia figlia della competitività di un sistema che mostra tutti i suoi limiti e produce povertà".

L'assessora ha poi annunciato che l'elaborazione dei dati sulla povertà in Toscana è in dirittura di arrivo e che il rapporto 2022 sarà presentato nelle prime settimane dell'anno nuovo.