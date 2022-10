Giornata dedicata al trekking urbano: il 31 ottobre a Grosseto

Grosseto: Torna - a partire dalle 9 del 31 ottobre (ritrovo in corso Carducci all’Infopoint) - “Su e giù per le Mura di Grosseto” iniziativa legata alla XIX Giornata nazionale del trekking urbano, cui aderiscono tantissimi Comuni. A Grosseto l’iniziativa permetterà di conoscere la città e le sue bellezze attraverso un percorso guidato che si sviluppa principalmente sulla Mura medicee, passando anche dalla Sede del Genio civile, la biblioteca Chelliana, Le Clarisse, il Duomo e il complesso del San Francesco.



L’assessore al Turismo Riccardo Megale invita tutti a partecipare all’evento: “Grossetani e non possono prendere parte all’iniziava che unisce il lato culturale a quello sportivo - dice l’assessore -: è l’occasione per stare all’area aperta, in compagnia, conoscere aspetti della città che non tutti sanno, portando anche visitatori in città”.

Per informazioni: info@grossetoturismo.it - www.quimaremmatoscana.it