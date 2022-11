Sport Ginnastica Artistica, ottimi piazzamenti per Barbanella Uno nel campionato di Serie D 14 novembre 2022

Redazione Grosseto: Domenica 13 Novembre, a Livorno, si è tenuto il campionato regionale a squadre di serie D di federazione.

La Polisportiva Barbanella Uno ha presentato, in questa occasione, ben 3 squadre nelle diverse categorie. Nonostante le giovani atlete abbiano ripreso gli allenamenti solo da pochi mesi, dopo la pausa estiva, si sono difese egregiamente ottenendo ottimi piazzamenti anche in questa occasione. Nella categoria LC3 Attrezzi allieve la squadra composta da Rachele Agresti, Alice Frosi, Chiara Minelli, Greta Burgassi, Petra Parmesani ha conquistato un ottimo 1° posto. 1° posto anche nella categoria superiore LD3 attrezzi con la squadra formata da Alice Esposito, Linda Zambernardi, Naike Venturi e Sofia Biagiotti. 2° scalino del podio invece per la squadra composta da Greta Conti, Ginevra Chechi e le due new entry Benedetta Campomori e Matilde Cosimi, al debutto nella categoria LC3 attrezzi junior. La Polisportiva chiude questa seconda sessione di gare regionali federali con un bilancio nettamente positivo, sia a livello individuale che di squadra, a dimostrazione che il lavoro quotidiano in palestra fatto con rigore, impegno, passione e naturalmente una buona dose di sacrificio, sta producendo ottimi frutti. Soddisfazione da parte delle allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali, che seguono giornalmente le loro allieve con entusiasmo e dedizione, e da tutto lo staff della società per gli ottimi piazzamenti ottenuti in queste gare di qualificazione, risultati che stimolano il lavoro in vista dell’ultimo appuntamento agonistico dell’anno 2022 cioè le finali nazionali silver di federazione, che si svolgeranno a Rimini a Dicembre.



