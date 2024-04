Attualità Giardino in Festa a Porto Ercole 18 aprile 2024

Monte Argentario: Tutto pronto per la manifestazione “Giardino in festa” a cura dell’associazione “Il Girotondo Aps” che si terrà il prossimo 21 aprile presso il giardino comunale di via Campagnatico a Porto Ercole dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L’iniziativa ha l’intento di valorizzare il giardino pubblico come splendido spazio all’aria aperta di aggregazione sociale.

Nel pomeriggio di domenica 21 sono previste una serie di attività ricreative a cura dell’associazione Ludobus Legnogiocando che proporrà più di 20 installazioni e giochi in legno per coinvolgere e far divertire bambini e ragazzi, oltre alla tradizionale animazione con bolle di sapone, trucca-bimbi, palloncini, infine, anche la caccia al tesoro a cura di “Sabrilla”. Durante tutto l’arco dell’iniziativa saranno presenti alcune associazioni del territorio con spazi dedicati che promuoveranno le loro attività sociali e inoltre saranno allestiti in forma autonoma piccoli banchetti per i ragazzi finalizzati a sviluppare il baratto e il riciclo di fumetti, cards e giocattoli così da sensibilizzare le nuove generazioni al riutilizzo degli oggetti. Seguici



