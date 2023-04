Geotermia, lettera aperta di Giancarlo Tei all'assessora Monia Monni

Magliano in Toscana: In una lettera aperta all’assessora regionale della Toscana Monia Monni, Giancarlo Tei la invita ad un incontro sulla Geotermia.



«Gentilissima assessora - scrive Giancarlo Tei -, dalle nostre parti c’è molta preoccupazione in relazione alle procedure di esproprio attivate per consentire la realizzazioni di pozzi di perforazione, finalizzati alla ricerca della risorsa geotermica.

Due siti di ricerca ubicati nella provincia di Grosseto, due nel comune di Scansano, uno presso Pancole e l’altro presso Pomonte ed uno in quello di Magliano in Toscana nei pressi della frazione di Pereta.

Abbiamo potuto leggere le sue rassicuranti dichiarazioni rilasciate alla stampa, con le quali ha affermato che la Regione Toscana non autorizzerà la costruzione delle centrali in quei territori che, peraltro, la stessa Regione ha classificato come non idonei, ma sarebbe molto importante avere Sue dirette rassicurazioni, magari durante un consiglio comunale da tenere presso il comune di Scansano (in un recente incontro la Sindaca ha mostrato disponibilità) o dove Lei riterrà più opportuno. Non a Magliano perché ci saranno molto presto le elezioni e la cosa verrebbe strumentalizzata. Non per sfiducia, anzi, ma per rassicurare ed avere certezze.

Il dubbio sta nel comprendere se la contrarietà sia legata ad una volontà politica dell’attuale Giunta Regionale o se invece, come auspicabile, sia ancorata ad atti e norme che la garantiscano a prescindere da chi è o sarà al governo regionale.

Non possiamo attendere che la cosa si risolva nelle aule della giustizia amministrativa o in Parlamento, perché sappiamo quali siano i tempi per tali procedure e perché siamo convinti da queste parti, che la Regione Toscana possa avere e debba avere un ruolo determinante.

La ringrazio - conclude Giancarlo Tei - ed ho la pretesa di farlo a nome di tanti, con la speranza di averla presto tra noi».