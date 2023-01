Gdf Livorno: controlli servizi anticontraffazione a tutela dei consumatori

Livorno: Proseguono incessantemente da parte della Guardia di Finanza le attività a tutela dei consumatori e degli operatori economici in regola, che soprattutto durante il recente periodo natalizio hanno subito la sleale concorrenza di soggetti che ponevano in vendita articoli irregolari, non sicuri e finanche contraffatti. In questo contesto, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Livorno, tutti i reparti del Corpo della provincia livornese hanno svolto e stanno tuttora effettuando diversi servizi di contrasto alla vendita e smercio di articoli contraffatti ed irregolari.

E in quest’ultimo periodo il Gruppo di Livorno ha assestato diversi colpi ai “commercianti/trafficanti del falso”, in particolare individuando prima un negozio che poneva in vendita accessori ed articoli di bigiotteria con falsi marchi “Gucci”, “Chanel”, “Louis Vuitton”, ecc.; successivamente, risalendo anche la “catena”, riuscendo ad individuare il fornitore di questa merce irregolare. All’esito delle attività i Baschi Verdi labronici hanno complessivamente sequestrato oltre 1.500 pezzi recanti loghi contraffatti, per un valore totale al minuto superiore ai 10.000 Euro; due le persone denunciate. I servizi anticontraffazione e di polizia economico-finanziaria verranno proseguiti dalle Fiamme Gialle in tutta la provincia, a tutela dell’economia legale e per contrastare gli illeciti che danneggiano gli imprenditori ed i negozianti in regola, nonchè i consumatori.



foto di repertorio