Politica Gavorrano, FDI: “Bagno di folla per Maule a sindaco del centrodestra” 24 aprile 2023

Redazione Bagno di Gavorrano: C’era davvero tantissime persone, domenica 23 aprile a Bagno di Gavorrano al pranzo organizzato da Fratelli d’Italia a sostegno dei candidati della lista “Noi per Gavorrano”, e del candidato sindaco di tutto il centrodestra unito, Andrea Maule, alla quale erano presenti gli esponenti di spicco del partito della Meloni, a partire dal coordinatore regionale, onorevole Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci, il coordinatore provinciale Luca Minucci, il vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, il presidente del circolo FDI Follonica e vice coordinatore provinciale Agostino Ottaviani e il presidente del circolo FDI-Grosseto, Luca Vitale.



“E’ stato un momento conviviale, ma allo stesso tempo politico, fortemente voluto da parte di Fratelli d’Italia, per dare un segnale forte a un territorio come quello gavorranese, da sempre mal governato dalla sinistra e dal partito democratico”, affermano il coordinatore regionale Fabrizio Rossi e quello provinciale Luca Minucci. “La presenza di Fratelli d’Italia nel comune di Gavorrano è forte e ben radicata. - hanno ribadito Rossi Minucci – La dimostrazione è chiara e univoca, ed è quella rappresentata dalla presenza di tantissime persone a questo momento". "Con Andrea Maule alla guida di questo comune, siamo fortemente convinti che Gavorrano potrà fare quella svolta in positivo che da decenni questo territorio e tutte le frazioni chiedono”, concludono il coordinatore regionale FDI- Toscana, l’On.le Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale FDI-Grosseto, Luca Minucci. Nella lista civica “Noi per Gavorrano – Andrea Maule sindaco”, Fratelli d’Italia sarà rappresentata dai candidati: Gianfranco Iacomelli, Gina Redi, Gilberto Stefanini, Stefano Tosi e Chiara Vitagliano. nella foto i candidati della lista “Noi per Gavorrano - Andrea Maule sindaco", assieme all'onorevole Fabrizio Rossi

