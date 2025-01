Fulvia Perillo racconta le "Altre mitiche creature" del suo libro alla libreria QB

Nuovo appuntamento con i libri per la libreria QB (via Colombo,4 Grosseto).

Grosseto: Ospite di domani, martedì 21 gennaio alle 18, è la scrittrice Fulvia Perillo che, insieme alla giornalista Clelia Pettini, ci introdurrà al mondo delle “Altre mitiche creature” protagoniste della sua ultima fatica letteraria edita da Effigi.

È davvero così complicato conoscere le donne? Probabilmente sì, per la realtà variegata che rappresentano, con caratteristiche simili a quelle delle dee antropomorfe dell’Olimpo, nel bene e nel male.

Dopo secoli di emarginazione, hanno imparato a esprimere sé stesse, ad affrontare avventure, passioni, difficoltà, con risorse impensate e inattese. Questo è l’argomento, il fil rouge che lega i racconti di questo libro, la complessità della natura umana e in special modo quella femminile, assimilabile all’Araba Fenice, creatura mitologica, capace di rinascere dalle proprie ceneri all’infinito.

E se la società talvolta cerca di uniformare gli individui, soprattutto le donne, attribuendo loro qualità astratte, legate a un modello culturale, ebbene, le protagoniste di queste storie sanno emanciparsi, andare oltre, sorprendere e uscire dai canoni, ribellandosi a stereotipi falsi e riduttivi. In fondo cos’è la normalità? Una di loro ne ha un’idea precisa: «La normalità non esiste, è solo un punto e virgola per evitare di andare a capo».