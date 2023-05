Fossombroni: La conoscenza dello yoga e la pratica della respirazione

Grosseto: Due giorni intensi, in cui gli studenti hanno scoperto cos’è lo yoga e come questa disciplina possa accogliere ogni persona. La conoscenza dello yoga e la pratica della respirazione, sono stati al centro del progetto rivolto ai ragazzi della scuola Fossombroni di Grosseto a indirizzo commerciale sportivo. Inoltre gli studenti hanno potuto affacciarsi su quello che è il mondo della disabilità attraverso lo yoga, diventando loro stessi insegnanti per un giorno.

Tutto questo è stato possibile grazie all’associazione culturale Centro studi Bhaktivedanta, che ha la propria sede a Ponsacco, in provincia di Pisa. Il cuore della scuola è costituito dai corsi in scienze tradizionali dell'India (psicologia dello yoga, scienza della salute o ayurveda, sociologia, pedagogia, filosofia, arte, architettura) che, attraverso la pratica e la teoria, hanno consentito ai ragazzi di approfondire la conoscenza. Insegnamenti antichi ma sapientemente sistematizzati per essere calati nella quotidianità. Il centro ha la qualifica di ente accreditato dal Miur per la formazione degli insegnanti e del personale scolastico, perché lo scambio e il dialogo sono alla base di ogni conoscenza. Ad accompagnare gli studenti del Fossombroni sono stati gli insegnanti Stefano Rosini, Silvia Madioni, Luigi Maisto, Daniele Spolladore.