Formazione post diploma, al via gli Open Days di ITS EAT Academy

Grosseto: A pochi giorni dal termine dell’anno scolastico hanno inizio gli Open Days per promuovere la formazione post diploma. Il 30 maggio alle ore 16:00 presso la Sala convegni degli Uffici del Parco della Maremma sarà la volta di ITS EAT Academy Istituto Tecnologico Superiore Eccellenza Agroalimentare Toscana.

I padroni di casa, il Presidente Fabrizio Tistarelli e la Direttrice Paola Parmeggiani, accoglieranno i partecipanti e illustreranno le nuove offerte formative per il prossimo anno accademico e in particolare il nuovo corso Biofood & Sustainability Management.

Quest’ ultimo corso è stato progettato di concerto con Legambiente in questa occasione Angelo Gentili contribuirà con approfondimenti dettagliando le motivazioni e la necessità della formazione di un Tecnico Superiore a tal scopo specializzato.

Capofila della Fondazione ITS EAT è l’Istituto Leopoldo II di Lorena che martedì sarà rappresentato dal Prof Claudio Capitani. L’intervento del docente servirà a specificare agli studenti partecipanti il profilo in uscita di un Tecnico Superiore che avrà frequentato i due anni di formazione.

Non mancheranno testimonials diplomati negli anni accademici passati per supportare l’efficacia della formazione ITS EAT attraverso il racconto della propria esperienza personale. Learning by doing é l’approccio didattico dell ‘ esperienza ITS EAT che ha conforto nel lungo periodo di stage aziendale in Italia e all’ estero grazie ai programmi Erasmus plus.

Diversi gli interventi dei relatori, ma essenziali per consentire la chiusura dei lavori con un momento di esperienza diretta di attività nel Parco della Maremma per coloro che vorranno partecipare.

Per saperne di più o per manifestare il proprio interesse martedì 30 maggio ITS EAT Academy Eccellenza Agroalimentare Toscana vi aspetta ad Alberese in via del Bersagliere n. 7/9.