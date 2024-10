Fondi Pnrr: Rossi (FDI), ‘Quasi 200Mila euro strutture scolastiche maremmane’

A Cinigiano assegnati 191Mila euro da Governo Meloni”



Grosseto: “Nella nostra provincia per interventi relativi alla messa in sicurezza e recupero di edifici scolastici e mense sono toccati 191Mila euro. A beneficiarne, nella nostra provincia è stato il comune di Cinigiano, per la riconversione di spazi inutilizzati, tramite il bando Pnrr mense, messi a disposizione da parte del Ministero dell’Istruzione”. È quanto annuncia il deputato grossetano Fabrizio Rossi, componente Commissione lavori pubblici della Camera dei Deputati.

“Grazie al governo di centrodestra, la nostra provincia riesce a ricevere fondi per finanziare opere scolastiche: un segnale importante che da risposte concrete, in special modo in quelle realtà dove c’è ne veramente bisogno”. “Ancora una volta arrivano sul nostro territorio importanti finanziamenti tramite i fondi del Pnrr, a dimostrazione della massima attenzione che c’è da parte del governo nazionale, nell’assicurare alle aree interne servizi scolastici sempre più efficienti e adeguati alle ultime normative sulla sicurezza", conclude Fabrizio Rossi.