Follonica: Informazioni utili sul Parcometro – Abbonamenti e agevolazioni

Orari, abbonamenti, abbonamenti a tariffa agevolata, App– istruzioni per l’uso



Follonica: In tutta la zona blu del centro di Follonica, la sosta a pagamento è obbligatoria tutti i giorni, eccetto i giorni festivi, fino alle ore 20.00 con esenzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Dal 15 giugno al 15 settembre, la sosta a pagamento diventa obbligatoria anche nei giorni festivi. All’interno della zona parcometro possono parcheggiare gratuitamente soltanto i residenti all’interno della zona stessa, con l’apposizione del permesso, ritirabile all’Urp .

I cittadini residenti nelle zone blu hanno diritto al tagliando per la sosta gratuita, secondo le 3 zone di definizione: i tagliandi si possono richiedere presso l’Urp ed anche per email (urp@comune.follonica.gr.it), con la relativa modulistica.

Il pagamento per sostare può avvenire utilizzando i parcometri, ma è anche possibile acquistare abbonamenti (durante tutti i mesi dell’anno), utilizzabili nell’intera zona blu del centro di Follonica, che si diversificano come segue:

per 7 giorni euro 13,00

per 15 giorni euro 25,00

per 30 giorni euro 50,00

per 2 giorni euro 10,00

Gli abbonamenti si acquistano direttamente all’ufficio Urp/Parcometro durante l’orario di apertura al pubblico (pagando anche con bancomat e carta di credito); oppure sono acquistabili presso i Tabacchi che hanno aderito all’iniziativa, senza vincoli di orario uffici e anche nei fine settimana.

E’ anche possibile utilizzare la APP EasyPark, con la quale è possibile gestire la sosta nei parcheggi a pagamento direttamente dalla smartphone attivare, terminare e pagare la sosta della zona Parcometro (strisce blu) in modo facile e comodo.

Esistono inoltre alcune formule a tariffa agevolata, per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive, per i commercianti del centro urbano e per i dipendenti di tutte le aziende private e pubbliche con sede nella zona blu.I requisiti per poter usufruire di tale tariffa agevolata sono che l’azienda sia situata all’interno della zona blu, che il dipendente intestatario dell’auto (o della quale ne abbia uso pieno ed esclusivo) non sia residente nell’area e che sia in essere un rapporto formale di lavoro.

Le tariffe agevolate si diversificano tra inverno ed estate: adesso, e fino al 30 settembre, l’importo per 8 giorni è di euro 10, mentre per 1 mese è di euro 28.

Gli abbonamenti a tariffa agevolata, rilasciati agli Hotel, ai commercianti e ai dipendenti privati, non sono rilasciati dai Tabacchi ma solo dall’ufficio Urp/Parcometro.

Si ricorda che la tariffa in piazza XXV Aprile è di 2,00 euro all’ora (il ticket può essere fatto solo nei 3 parcometri della piazza stessa) , mentre per la piazza adiacente al mercato coperto (piazza XXIV Maggio) , è possibile posteggiare solo mezz’ora (0,45 euro) e che il parcometro non può dare il resto.

E’ possibile anche acquistare AUTOPARK, con ricariche di 25 euro e possibilità di attivare il pagamento in modo manuale, diversificando le zone blu.

Orari Ufficio Urp:

lunedì- mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45

martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.45 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00