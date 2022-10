Follonica e l'Ambito turistico presenti al TTG di Rimini

Follonica: Presentato al TTG Travel Experience di Rimini, l'Atlante del Bike per la Toscana, un viaggio che racconta la bellezza della Regione Toscana, tra borghi, coste, colline e montagne da percorrere in bicicletta. Premiazione del Bagno Aloha, sul podio del "Best Italian Beach 2022" Ieri , al TTG Travel Experience di Rimini, è stato presentato l'Atlante del Bike per la Toscana, un viaggio che racconta la bellezza della Regione Toscana, tra borghi, coste, colline e montagne da percorrere in bicicletta. 149 perscorsi visibili e fruibili su VisitTuscany. com che rappresentano una grande opportunità di sviluppo turistico del territorio e di valorizzazione della destinazione turistica e delle imprese.

" Il Comune di Follonica era presente a Rimini con l'Ambito turistico, insieme a Castiglione della Pescaia e gli altri amministratori della Toscana - dice l'assessore Alessandro Ricciuti - per strutturare un progetto da implementare con nuovi sentieri e nuovi percorsi finalizzati alla valorizzazione del nostro territorio. Abbiamo anche assistito ad una premiazione speciale che inorgoglisce la città di Follonica: il Bagno Aloha, lo storico Stabilimento balneare follonichese creato da Rizieri e portato avanti , dopo la sua scomparsa, con infinito amore e professionalità dalla figlia Cinzia, i nipoti Jacopo e Giulia e il genero Roberto, ha ricevuto il riconoscimento di "Best Italian Beach ", con votazione svolta sul sito Mondo balneare 2022, confermandolo sul podio per i servizi incentrati sul confort, intrattenimento e massima attenzione all'accoglienza di famiglie, bambini, animali e sportivi. Un bel risultato individuale ma anche di tutto il nostro territorio, in grado di imprenditori giovani, innovativi e alzare così l'asticella dell'offerta turistica in modo determinante".