Follonica e il Patto dei Sindaci: al via il questionario Piano di Azione

Il questionario online potrà essere compilato da oggi fino al 9 settembre.



Follonica: 4.893 Comuni in Italia e 77 in Toscana hanno aderito al patto dei sindaci, tra questi anche il Comune di Follonica. Si tratta di un’iniziativa nata nel 2008 a livello europeo per coinvolgere le città europee in un percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale. Il nostro Comune ne fa parte e, come cittadini, vi chiede di dare il vostro contributo compilando un semplice questionario, al fine di aiutare a definire gli obiettivi futuri in termini di risparmio delle emissioni. Il questionario online può essere raggiunto fotografando il Qr code disponibile sui social del Comune oppure sul sito dell'Ente. Il questionario, completamente anonimo, è compilabile da oggi, 8 agosto, fino al 9 settembre. Il lavoro non richiede più di 10 minuti.





Patto dei Sindaci è il più grande movimento internazionale che coinvolge le città in azioni a favore del clima e dell'energia. Completamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con i principi di giustizia sul clima, il Patto affronta tre temi chiave: la mitigazione del cambiamento climatico (la riduzione delle emissioni in atmosfera), l'adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico e l'accesso universale a un'energia sicura, pulita e conveniente.

Gli enti locali che aderiscono, si impegnano sia a ridurre le proprie emissioni di CO2 e di gas climalteranti di almeno il 40 percento entro il 2030, sia ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici dei propri territori. Grazie a questa iniziativa, le Amministrazioni locali hanno l'opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico, attraverso interventi che modernizzino la gestione amministrativa e influiscano direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Il Comune di Follonica ha aderito all'iniziativa del Patto dei Sindaci con deliberazione di Consiglio Comunale numero 53 del 6 novembre 2015, approvando il Patto dei Sindaci e avviando la stesura del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile (PAES). Firmando il Protocollo di adesione al Patto, il sindaco della città di Follonica si è impegnato ad attuare un Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), che, di fatto, indica le azioni che verranno intraprese, sia dal settore pubblico che da quello privato, per ridurre le emissioni di gas serra.