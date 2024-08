Cronaca Follonica: divieto temporaneo di balneazione tra Via Cerboli e Viale Italia n. 305 8 agosto 2024

8 agosto 2024 720

Redazione

Follonica: Una ordinanza temporanea di divieto di balneazione - nella zona compresa tra il pennello di via Cerboli e Viale Italia n.305 - è stata emessa mercoledì 7 agosto.

Il provvedimento, precauzionale e preventivo, si è reso necessario in seguito alle analisi condotte da Arpat. Il sindaco si è prontamente attivato per assicurarsi che Arpat ripeta le analisi già nella mattina di oggi, 8 agosto, affinché, in caso di esito favorevole, si possa revocare prontamente il divieto di balneazione.

