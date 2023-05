Festività del 2 giugno, attenzione alle modifiche al traffico

Grosseto: In occasione delle celebrazioni dell’anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana sono state apportate in città, attraverso un’ordinanza, le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Dalle ore 06.00 alle ore 13.00 del giorno 02 giugno 2023, e comunque fino al termine della celebrazione del “77° anniversario della proclamazione della Repubblica”, è istituito il Divieto di Transito e della Sosta con rimozione forzata in Grosseto rispettivamente nella Via Fallaci (corsia con direzione da Via Porciatti a Piazza Rosselli), nella Via Oberdan (tratto compreso tra Via Buozzi e Piazza Rosselli), nella Via Matteotti (tratto compreso tra Via Rattazzi e Piazza Rosselli), nella Piazza Rosselli, nella Via Roma (lato sx. rispetto alla direzione consentita, tratto compreso tra Piazza Rosselli e la Via Chiesa, escluso lo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posto).