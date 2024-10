Festival CioccoTuscia Viterbo 2024

Viterbo: La quindicesima edizione del Festival “CioccoTuscia" si svolgerà a Viterbo nei giorni 5-6 e 12-13 ottobre 2024 presso lo storico Palazzo dei Papi, Piazza S.Lorenzo e altre piazza del centro storico di Viterbo, con il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio; i principali partner sono Regione Lazio, Comune di Viterbo Assessorato Sviluppo Economico, Diocesi, Ance, CNA, Coldiretti, Confesercenti, Confartigianato, Sodalizio Facchini di S.Rosa, Comitato Centro Storico, D.M.O. Expò Tuscia a testimoniare la grande rilevanza della manifestazione.







Il tema della manifestazione è "La Cultura dei Dolci Sapori” e si basa in primo luogo sulla promozione e valorizzazione di Viterbo e della Tuscia attraverso le eccellenze dolciarie della enogastronomia locale ma sono coinvolti in modo trasversale, diversi settori che rendono l'evento un veicolo molto importante e decisivo per lo sviluppo turistico di Viterbo; oltre alla presenza di aziende di prodotti dolciari si da spazio anche ad aziende con prodotti salati.

L'edizione del 2023 è stata da record con le presenze di visitatori che hanno superato le 45.000 unità, di tutte le età e provenienti da tutta Italia quindi un grandissimo e ricorrente successo per CioccoTuscia che si conferma tra i più importanti eventi della provincia di Viterbo.

La sala Alessandro IV del Palazzo Papale è dedicata ai laboratori didattici di pasticceria, cioccolateria e food art.

La sala delle Scuderie (piano inferiore del palazzo) è dedicata alle varie realtà, soprattutto del territorio, con i loro prodotti dolciari con prevalenza di cioccolato che viene proposto in tutte le sue declinazioni; inoltre una sala pù piccola accoglie le aziende, sempre locali, che promuovono altri prodotti come miele, caffè, lavanda, marmellate, creme, zafferano, olio, formaggi, vini etc.

A Piazza S.Lorenzo viene ricreato il Villaggio CioccoTuscia dove, oltre agli stand enogastronomici e street food, sono in programma molte iniziative gratuiti per adulti e bambini.

In tutto ci saranno almeno 120 metri lineari di banchi con prodotti alimentari (soprattutto eccellenze del territorio) tra cioccolato, dolci e altri prodotti.

Nelle altre location, Piazza dei Caduti, Piazza Unità d'Italia, Piazza della Morte, Piazza S.Carluccio, Piazza del Gesù e le vie di collegamento, sono previsti allestimenti e intrattenimenti itineranti

Tra le attività previste: musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli di magia, teatro dei burattini, sbandieratori e musici, majorette, marionette, esibizioni di danza, contest di disegno, cosplay, street art, area giochi in legno, presentazione libri. giochi, premi, ospiti, gonfiabili, raduno auto storiche e attività sportive come CioccoBalilla, CioccoBasket e Calciok.

Il programma completo è disponibile per sito www.cioccotuscia.it