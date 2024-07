Festambiente: le attività per le bambine e i bambini, cinque giorni tra divertimento e conoscenza

Dal 7 all'11 agosto, Festambiente offre un programma ricco di attività pensate anche per i più piccoli tra laboratori creativi, spettacoli e attività sportive per vivere un’esperienza imperdibile e imparare giocando



Grosseto: Dal 7 all'11 agosto, Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente dedicata alla sostenibilità e all’ecologia, vi aspetta con tantissime attività non solo per adulti. Il programma è ricco di attività anche per i più piccoli. Ogni anno, il festival si impegna a creare uno spazio sicuro e stimolante dove i bambini possono divertirsi, imparare e sviluppare una consapevolezza ecologica fin da giovani. Uno dei punti di forza di Festambiente è proprio la vasta gamma di laboratori creativi progettati appositamente per i bambini. A Scienzambiente, bambini e ragazzi hanno l'opportunità di esplorare la propria creatività attraverso moltissime attività e iniziative all’insegna della sostenibilità, tra workshop di pittura, scultura con materiali riciclati, creazione di piccoli oggetti di artigianato e moltissimo altro. L’angolo dei piccoli ospita invece una serie iniziative edicative pensate per coinvolgere e divertire i piccolissimi, tra ambiente, natura, storie di animali, piante e avventure ecologiche. Per i bambini che amano l’attività fisica, Festambiente organizza anche numerose attività all’aperto e sportive nell'area Sportambiente. Dal calcio al basket, passando da golf ed ecopiscina: al Festival c’è spazio per ogni piccolo atleta. Queste attività non solo promuovono uno stile di vita sano, ma insegnano anche valori importanti come il lavoro di squadra e il rispetto delle regole in luoghi realizzati rispettando i criteri di ecosostenibilità. Immancabile il relax: Festambiente mette a disposizione diverse aree gioco e zone relax in cui riposarsi tra un'attività e l'altra, fare nuovi amici e godersi il festival in un ambiente sicuro e controllato. Il Parco tuttingioco è attrezzato garantendo menti di svago rigorosamente inclusivo in piena sicurezza.

"Anche quest’anno - ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente - a Festambiente tornano le attività per bambini, iniziative pensate e realizzate per coinvolgere ed educare anche i più giovani sui temi della sostenibilità e della conservazione ambientale. Nel cuore del festival, bambini e famiglie troveranno un ricco ventaglio di laboratori creativi, spettacoli interattivi e giochi all'aperto progettati appositamente per stimolare la curiosità e l'interesse verso l'ambiente. La nostra missione è educare e ispirare le future generazioni a diventare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di prendersi cura del nostro pianeta. Festambiente è l'occasione perfetta per trasformare l'apprendimento in un'avventura divertente e memorabile, dove i bambini possono giocare, imparare e crescere insieme. Come ogni anno, invitiamo le famiglie a partecipare al nostro festival per vivere un'esperienza indimenticabile di divertimento e apprendimento in un ambiente sicuro e stimolante. Grazie al supporto dei nostri partner e al lavoro instancabile dei volontari, siamo pronti a offrire cinque giorni di scoperte e sorprese per tutti.”

Dal 7 all'11 agosto, Festambiente si conferma un evento a misura di famiglia, dove anche i bambini trovano il loro spazio e il loro momento di divertimento e apprendimento. Partecipare a queste attività non è solo un modo per passare del tempo di qualità, ma anche per instillare nei più giovani valori importanti come il rispetto per la natura e la sostenibilità. Non perdete l'occasione di far vivere ai vostri bambini un'esperienza indimenticabile a Festambiente. Scoprite tutto su www.festambiente.it.