Festa del gatto, Enpa sfata i luoghi comuni con un decalogo

Enpa invita ad adottare un gatto e avverte: “In arrivo boom di abbandoni nel mese di marzo: pronti ad accogliere oltre 3500 gattini”

Roma: Oggi è la Festa del gatto e per l'occasione l’Ente Nazionale Protezione Animali invita a recarsi nei propri gattili e oasi feline per adottare un gatto. Una scelta che è sempre importante e che va presa con consapevolezza ma che in questo momento lo è ancora di più perché a marzo, mese di cucciolate, ci sarà un boom di nascite di micetti e conseguentemente, purtroppo, di abbandoni. “Ci aspettiamo di accogliere a breve - afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - oltre 3500 gattini. Questo è un periodo molto delicato. Invitiamo le persone ad adottare e ha tenere occhi e orecchie aperte se doveste vedere o sentire possibile situazioni di abbandono”.





Per celebrare questa giornata l’Enpa vuole ricordare le meravigliose caratteristiche di questo animale e sfatare alcuni luoghi comune, come il fatto che i gatti non sono affettuosi, con un decalogo sulle curiosità sui gatti.

1. Sono molto dormiglioni

Un gatto può arrivare a dormire fino a 18 ore al giorno! Si tratta di animali ai quali piace accucciarsi in qualsiasi anfratto comodo per riposarsi. Le posizioni che adottano quando schiacciano un pisolino sono veramente curiose.

2. Sono più vanitosi di te

I gatti si puliscono costantemente, amano vedere il loro pelo splendente e, possibilmente, senza nodi. Possono arrivare a dedicare fino a quattro ore al giorno alla loro pulizia corporea. Ad ogni modo, ricordati di stare attento alle palle di pelo del tuo gatto

Una delle caratteristiche che contraddistingue i gatti è il loro livello di pulizia. Sono animali che si leccano molto spesso e che usano la lettiera senza problemi e non sopportano di trovarla sporca. Tuttavia, mantenere questo livello di pulizia senza ricevere affatto il nostro aiuto, ha il suo prezzo: le palle di pelo. Le palle o boli di pelo possono diventare un problema anche grave se il gatto non riesce ad espellerle, per cui l'animale ha bisogno delle nostre cure e attenzioni per evitare il problema.

3. Ti leccano

Ti sei chiesto qualche volta "perché si leccano in continuazione i gatti?". Se lo fa con il suo pelo è una cosa, ma se un gatto ti lecca non significa che sta cercando di pulirti, in questo caso è una dimostrazione d'affetto.

4. Adorano i loro peluches

Non essere geloso, sappi che un peluche può rendere molto felice un gatto, a tal punto da farglielo abbracciare per molto tempo e convertirlo nel suo migliore amico. I gatti si affezionano molto ai propri giocattoli.

5. Sono molto affettuosi

Se qualcuno ti dice che i gatti non sono affettuosi, mente! Senza dubbio i gatti, anche se sono più indipendenti dei cani, sono animali sociali che saranno contenti passare tempo con te. Sono molto curiosi, amano osservare, strusciarsi contro i propri padroni e farsi accarezzare.

6. Decidono loro quando ricevere carezze

I gatti hanno una grande personalità. Se il tuo si stanca di te, meglio non vuole le coccole, te lo farà sapere. Non ti spaventare se ricevi un morso o un graffio durante un'armoniosa sessione di carezze, semplicemente, per il momento, si è stancato di te. Ti sta chiedendo spazio per poi tornare.

7. Amano comunicare

Anche se per noi è difficile riuscire a differenziarli, i gatti possono emettere fino a 100 suoni distinti. La loro capacità di differenziazione sonora è dieci volte superiore a quella dei cani.

8. Non si svegliano di cattivo umore

A differenza delle persone, il tuo gatto non si sveglierà di mal umore. Inoltre, ama svegliare il proprio coinquilino e dargli la buonanotte sperando di ricevere qualche carezza in cambio.

9. Possono essere un po' insistenti

I gatti sono proprietari e capi della tua vita. Faranno ciò che vogliono. Se decidi di non aprirgli la porta la mattina, non facendoli entrare, sono capaci di passare tutto il tempo a miagolare finché non raggiungono il loro scopo.

10. Col tempo smettono di essere così indipendenti

Quando un gatto si abitua a te, non riesce a fare a meno di te facilmente. La verità è che poco a poco inizierai a notare dei cambiamenti nel suo comportamento, che diventerà sempre più attento a te. Probabilmente non ti inseguirà per tutta la casa come un cane, ma miagolerà per salutarti quando fai ritorno.