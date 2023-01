Favola Invicta Volleyball : raggiunta la prima semifinale territoriale nel femminile

Grosseto: Una giornata storica, quella di ieri sera, per la società del presidente Galoppi che oltre a mietere successi nel settore maschile, inizia a conquistare palcoscenici importanti anche nel settore femminile. Infatti, la formazione dell' Under 18 è riuscita nell'impresa di conquistare la semifinale del campionato interprovinciale del Basso Tirreno formato dalle squadre provenienti dalla provincia di Grosseto, Pisa e Livorno.

Le invictagirls piegano per 3 set a 0 (25-16, 25-19, 25-17) il Bellaria Volley Pontedera nei quarti di finale, staccando così il pass per le semifinali territoriali di categoria. Le ragazze dei coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli sfoderano la loro migliore prestazione stagionale; ha funzionato tutto e nonostante il buon livello dell'avversario oltre la rete, le grossetane hanno saputo imporre il proprio gioco dall'inizio alla fine.

Queste le parole dei coach nel postpartita: "Siamo tra le migliori quattro formazioni del territorio in under 18, un risultato incredibile, impronosticabile ad inizio stagione, ma queste ragazze sono state fantastiche. Le pontederesi sono una squadra molto fisica e tecnicamente valida ma oggi la differenza l'ha fatta la volontà e la determinazione con cui sono scese in campo le nostre. Abbiamo fin da subito messo pressonione all'avversario in tutti i fondamentali, indirizzando così l'andamento della gara.

Siamo la squadra rivelazione del torneo, le altre tre semifinaliste ( Pallavolo Casciavola, Volley Livorno e Pallavolo Grosseto) sono squadre costruite per vincere, più grandi di noi, ma in questo campionato abbiamo dimostrato che ci meritiamo questa posizione. Ci giocheremo l'accesso alla fase regionale contro Casciavola. Sarà una gara davvero complessa, ma se scenderemo in campo con l'atteggiamento giusto potrebbe rivelarsi una partita davvero interessante".

Risultati importanti sono fatti anche dal resto del settore giovanile; l'under 16 nera, formata dalla maggior parte del gruppo che compone l'under 18, è tra le 16 migliori formazioni del Basso Tirreno e domenica giocherà gli ottavi di finale contro il Torretta Livorno. L' under 16 rossa è riuscita a passare alle fasi eliminatorie del campionato ed ora lotterà per aggiudicarsi un posto in classifica che va dal diciassettesimo al trentaduesimo posto, il gruppo under 12 /13 sta crescendo partita dopo partita. Infine il settore S3 del minivolley è in continua espansione. Oltre alla sezione agonistica però la società maremmana ha investito anche nel settore amatoriale iscrivendo due squadre ai campionati non agonistici: l'Under 18 mista guidata da sonia feltri e l' under 16 femminile guidata da mister Leonello Corridori dando così l'opportunità a tutti i ragazzi di giocare allo sport che più amano.

L'importante traguardo raggiunto dalle ragazze under 18 è stata una vittoria importante per tutta la società che rilancia le proprie ambizioni nel settore femminile in vista delle prossime stagioni. Il DS Masala sta già muovendosi insieme allo staff tecnico per progettare quella che sarà la stagione 2023-2024.

Rosa Under 18F: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi, Coratti,Cappelli, Giorgi, Marconi,Marretti (L1), Innocenzi (L2), Parronchi, Petrucci, Rolando Ve. (K), Rolando Va. 1 All. Vittoria Ausanio, 2 All. Andrea Chiappelli