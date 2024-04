Farmacie Comunali, Approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2023

Grosseto: Oggi l’assemblea delle Farmacie Comunali Riunite ha approvato il bilancio consuntivo 2023, segnando un importante risultato che consacra, ancora una volta, le Farmacie Comunali Riunite Spa come una delle società più virtuose operanti all’interno del tessuto economico locale.



I principali indicatori raccontano oggi di una realtà solida, in progressivo rafforzamento, che guarda in modo sempre più attento al sociale e alla capacità di rispondere, in modo pertinente e puntuale, alle differenziate esigenze della cittadinanza. Il tutto seguendo una prospettiva rigorosa di crescita sostenibile, attenta all’ambiente ed al benessere della persona. L’intenzione dell’azienda è infatti quella di affrontare il futuro e le sue sfide, coniugando principi imprenditoriali con quelli prettamente socio-sanitari.





L’esercizio 2023 ha consentito infatti di sviluppare importanti progettualità promuovendo, nel contempo, una incisiva politica plastic free. Basti pensare che la gestione del 2023 ha consentito di lanciare sul mercato una nuova linea di prodotti salutari con il marchio I Love Maremma e di aprire un centro estetico completamente nuovo all’interno della farmacia comunale n. 7, in risposta ad una richiesta di benessere sempre più articolata e completa da parte degli utenti.

Con un margine operativo lordo di €1.637.691, l’utile conseguito, al netto delle imposte (€ 971.298,02), è stato di € 1.371.538,02. L’indice di redditività ha superato l’8% mentre il valore della produzione è stato il più alto mai registrato dal 2013, con un valore di ben € 13.913.627,87.

Ma non solo. Dal punto di vista dell’organizzazione il 2023 ha visto la stabilizzazione a tempo indeterminato di quattro nuove figure, nello specifico due magazzinieri e due estetiste, mentre, ad oggi, è aperto un bando per l’assunzione, sempre a tempo indeterminato, di un nuovo farmacista.

Il tutto in un quadro operativo di riferimento che vede le Farmacie assumere il ruolo di più importante sportello sanitario di prossimità per la città di Grosseto. Con i suoi sei punti vendita più il dispensario di Batignano, le Farmacie garantiscono infatti fondamentali prestazioni in telemedicina come ECG e Holter Pressorio, oltre a tutte le analisi del sangue, comprese colesterolo e glicemia.

Attivi sono anche i servizi di ricarica mensa scolastica, prenotazione CUP e attivazione tessera sanitaria, oltre al servizio di infermiere a domicilio, ad oggi uno dei servizi più richiesti per coloro che hanno difficoltà di deambulazione o di spostamento.

Il presidente Giulio Tambelli ha così dichiarato: “Siamo veramente soddisfatti per i risultati raggiunti. Questa realtà, che guarderà sempre più al sociale, dovrà rafforzare il suo ruolo fondamentale di presidio territoriale per tutti coloro che, nelle farmacie, continuano a ricercare un interlocutore serio, presente ed affidabile in ambito di prestazioni sanitarie. Non posso non ringraziare, per questo importante traguardo l’AD Dr. Renato De Falco, la direttrice Dr.ssa Simona Laing e tutti i nostri dipendenti e operatori senza il cui impegno oggi non potremmo celebrare il raggiungimento di risultati così importanti”.