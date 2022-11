Attualità "Fare e disfare il manicomio". Corso di aggiornamento per insegnanti 7 novembre 2022

7 novembre 2022 156

Redazione Sarà un corso online realizzato con il patrocinio della Società italiana delle storiche.

Grosseto: “Fare e disfare il manicomio” è il nuovo corso di aggiornamento on line per insegnanti (ma come sempre aperto a tutte le persone interessate), organizzato dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (ISGREC) con il patrocinio della Società italiana delle storiche. Il corso intende offrire un inquadramento generale della storia dell’internamento manicomiale, con un focus particolare su quello femminile: donne rinchiuse a causa del loro non adeguarsi alle aspettative sociali, del loro essere fuori dagli schemi precostituiti, una deriva ideologica che trovò il culmine nel Ventennio. Il primo appuntamento sarà il 17 novembre con la Prof.ssa Vinzia Fiorino dell’Università di Pisa, che affronterà il tema delle origini dell’internamento manicomiale in Italia. Il 23 e il 29 novembre sarà la volta di Annacarla Valeriano (Università di Teramo) e di Manoela Patti (Università di Palermo), rispettivamente sugli internamenti femminili negli anni del Ventennio e sulle lotte antiistituzional e sulla riforma psichiatrica in Italia. A concludere, il 2 dicembre, la presentazione del volume di Sondra Cerrai, “Siamo tutti legati”. Tutte le informazioni per l’iscrizione al corso sono disponibili nel sito www.isgrec.it Seguici





