Fabio Pasquini trionfa nel Campionato regionale di biliardo

Viterbo: Fabio Pasquini (ASD Biliardo Club Viterbo) uber alles alla seconda prova Campionato regionale di biliardo 1 e 2 Categoria svoltasi presso i panni verdi del Circolo “ASD President” di Frosinone.

Nella batteria 4 di pertinenza Prima Categoria trionfa superando in serie per 2-1 (80-29/55-80/80-72 ) Luciano Milione (Nuovo Club 93 Roma) e per 2-0 (80-39/80-66) Fiorino Tucci del Martino’s Billiards di Latina e sempre per 2-0 (80-60/80-76) Salvatore Maresca Circolo Taranto Sport di Roma. Tra alti e bassi gli altri contendenti della provincia.

In Seconda Categoria nella batteria 1 Andrea Lopetuso (ASD Biliardo Club di Viterbo) viene superato per 2-0 da Luigi Santoro (Circolo ASD Presidente Frosinone). Nella batteria 3 Alessio Nicolini (Circolo Cavalli Alati di Tarquinia) perde in finale per 2-0 (70-57/70-55) contro Graziano De Santis Circolo il Bombarda di Latina. Nei turni precedenti aveva superato per 2-1 (70-51/58-70/70-61) Alberto Rossi (Nuovo Club 93 Roma) e per 2-0 (70-54/70-32) Christian Micheli del Circolo Pianeta Biliardo ASD Roma. Nella batteria 4 Mario Pessina (Circolo Biliardo Club Viterbo) viene superato per 2-0 (70-26/70-69) da Mauro Callarello (Circolo Nuovo Club 93 Roma). Nella stessa batteria Maurizio Benedetti (Circolo Cavalli Alati Tarquinia) viene superato per 2-0 (70-31/70-39) da Claudio Divisi Circolo Palestra Biliardo Roma. Nel turno di entrata si era imposto per 2-0 (70-64/70-66) contro Maurizio Castiglia (Circolo Amici del Biliardo SOMS di Frosinone). Nella batteria 5 Angelo Corridoni (Circolo Cavalli Alati Tarquinia) viene superato per 2-1 da Angelo De Meo (Circolo Nuovo Club 93 Roma). Nel turno di entrata vittoria 2-0 (70-28/70-37) su Danilo Riola (Circolo Green Planet Roma). Nella batteria 9 Simone Capati (ASD Biliardo Club Viterbo) perde la finalissima per 2-1 (70-48/45-70/70-51) su Ilario Vittiglio Circolo La Pantera di Roma. Due successi nelle gare di entrata; nella prima 2-0 (70-42/70-65) su Marco Bossi (Circolo Green Planet Club ASD Roma) e 2-1 (50-78/70-35/70-48) su Daniele De Carolis (Circolo il Bomba ASD di Latina). In Prima Categoria nella batteria 2 Massimiliano Ambrogi (Circolo ASD Biliardo Club Viterbo) viene superato per 2-1 (80-79/15-80/80-33) da Quinto Pasquazzi (Circolo ASD President di Frosinone). Nel turno inaugurale successo per 2-1 (68-80/81-50/80-71) su Salvatore Panaro (Circolo Tito Labieno di Roma)