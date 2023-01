Eventi: il carnevale più antico d’Italia, quello di Foiano della Chiana

Viene presentato alla stampa nel Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso martedì 31 gennaio alle ore 12.30. Partecipano il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, la consigliera regionale Lucia De Robertis, il sindaco e l’assessore alla cultura di Foiano della Chiana Francesco Sonnati e Jacopo Franci, il presidente dell’Associazione Carnevale Massimo Di Chiara



Firenze: A presentare il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, giunto con il 2023 alla 484esima edizione, saranno Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea legislativa, Lucia De Robertis consigliera regionale, Francesco Sonnati e Jacopo Franci sindaco e assessore alla Cultura del comune di Foiano della Chiana, Massimo Di Chiara presidente dell’Associazione Carnevale nel Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso Martedì 31 Gennaio alle ore 12.30.



Il carnevale è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie, sia per la sua tradizione storiografica. Quattro i carri allegorici in gara rispettivamente realizzati dai quattro “cantieri” come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica di febbraio daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica. Le sfilate previste sono cinque: il 5-12-19-26 Febbraio e 5 marzo. Il borgo in provincia di Arezzo torna ad essere la capitale dei coriandoli celebrando le 484 edizioni con tante iniziative collaterali. Appuntamenti per grandi e piccoli, dalla musica all’enogastronomia, passando per l’arte.