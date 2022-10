Politica Europa. Ceccardi (Id-Lega): "Lavorerò per la difesa dei confini" 26 ottobre 2022

26 ottobre 2022 130

130

Redazione Roma: “Da ieri ho l’onore di essere entrata a far parte anche della Commissione Libe (Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni) che si occupa, nel Parlamento europeo, anche di questioni legate all’immigrazione”. A dirlo l’eurodeputata del gruppo Id-Lega, Susanna Ceccardi, che assume questo nuovo ruolo oltre a quello nella Commissione Affari esteri.

“Ringrazio il gruppo Lega - prosegue - per l’incarico che mi ha conferito e i cittadini italiani che votandomi mi hanno consentito di svolgere questa missione. Un grande onore, poiché con l’ingresso in Commissione Libe potrò occuparmi con maggiore determinazione della difesa dei confini italiani ed europei”. Per Ceccardi “la sovranità nazionale va tutelata, ma si deve ragionare in un’ottica più ampia di reciproco aiuto. Ecco perché ogni Paese europeo dovrebbe essere interessato a garantire la sicurezza all’interno del perimetro comunitario”. Per l’europarlamentare “in un momento storico così delicato, con una guerra alle porte e sbarchi incontrollati causati soprattutto dalle politiche buoniste della sinistra, è quanto mai fondamentale occuparci della tutela dei confini. Ecco perché sono felice di assumere questo incarico”. La commissione Libe, come si ricorderà, aveva redatto il greenpass europeo. “Se dovessero esserci altre necessità di restrizioni - conclude Ceccardi - vigileremo comunque per garantire la libera circolazione dei cittadini”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Europa. Ceccardi (Id-Lega): "Lavorerò per la difesa dei confini" Europa. Ceccardi (Id-Lega): "Lavorerò per la difesa dei confini" 2022-10-26T09:30:00+02:00 244 it Europa. Ceccardi (Id-Lega): "Lavorerò per la difesa dei confini" PT1M /media/images/Susanna-Ceccardi-commissione-Libe-2.jpg /media/images/thumbs/x600-Susanna-Ceccardi-commissione-Libe-2.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 26 Oct 2022 09:30:00 GMT