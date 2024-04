Eroica Juniores - UCI Nations' Cup 2024: 28 squadre al via giovedì da Punta Ala

Castiglione della Pescaia: «Venite a vedere quanto sono belli questi ragazzi. I giovani che hanno scelto il rigore, la disciplina e la fatica della bicicletta non sono uomini in via di estinzione». Fu questo l'invito che Giancarlo Brocci pronunciò la prima volta alla vigilia della seconda edizione del GiroBio. Era il 2010 e, oggi come allora, le parole dell'ideatore de L'Eroica mantengono l'effetto di una manifesto sportivo di enorme bellezza. Domani, mercoledì 17 aprile, a Castiglione della Pescaia arriveranno da tutto il mondo per partecipare alla seconda edizione di Eroica Juniores, secondo appuntamento stagionale della Coppa delle Nazioni, vale a dire l'evento internazionale più importante e prestigioso della categoria. Arrivano persino dagli Stati Uniti, oltre da tutta l'Europa estesa, per correre sulle stesse strade dei grandi campioni, per tentare di iniziare proprio dalla Toscana la carriera nel mondo del ciclismo dei professionisti.



Sarà una battaglia continua che inizierà dal lungomare di Punta Ala e proseguirà lungo tutte le tappe in programma fino all'arrivo finale di Chiusdino attraverso salite esigenti e discese insidiose dove spesso la tattica è una sola; "stare davanti e non cedere mai la testa della corsa". Si transiterà per territori stupendi che valgono il viaggio con un arrivo su tutti, quello in piazza del Campo a Siena.

"La realizzazione di Eroica Juniores è resa possibile dalla sensibilità di tutto il territorio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo attraverso l’impegno e il lavoro delle Istituzioni e delle tante Associazioni di volontariato - dichiara il presidente Franco Rossi - Eroica Italia SSD ringrazia in modo particolare: i Comuni di Siena, Grosseto, Arezzo, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Chiusdino, Montevarchi. Le Prefetture, le Questure e Polizia Stradale di Siena, Arezzo e Grosseto, oltre ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri, Comandi della Polizia Municipale e Centrali Operative interessate nelle tappe".





Mercoledì 17 Aprile

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

ore 15.00: Apertura segreteria generale presso la Biblioteca Comunale "Italo Calvino"

ore 15.30- ore 17.30: Registrazione e Accrediti

ore 17.00: Arrivo staffetta corsa benefica RUN FOR HOPE

ore 17.30: Riunione tecnica e sorteggio partenza tappa cronometro a squadre

ore 17.30: Premiazioni Concorsi Scuole e Vetrine

ore 18.30: Riunione comparto sicurezza

ore 18.30 - ore 19.30: Presentazione Squadre in piazza Garibaldi

La corsa in pillole

La corsa avrà inizio giovedì 18 aprile con la cronometro a squadre di 22 chilometri, da Punta Ala (GR) a Castiglione della Pescaia (GR). Nel pomeriggio è prevista la frazione in linea di 68 chilometri da Castiglione della Pescaia a Castiglione della Pescaia.

Venerdì 19 aprile la gara prenderà avvio da Cinigiano (GR) e si concluderà in Piazza del Campo, a Siena dopo 110 chilometri e ben cinque tratti di strada bianca.

La tappa di sabato 20 aprile porterà i corridori da Siena a Montevarchi, in provincia di Arezzo con un doppio passaggio sull’arrivo. La corsa transiterà per Gaiole in Chianti, dove batte forte il cuore per L’Eroica. La corsa sarà caratterizzata dalla salita di sette chilometri di strada bianca per il Passo di Monte Luco, che collega il Chianti al Valdarno.

Infine domenica 21 aprile si andrà da Siena a Chiusdino attraverso la Val d’Elsa per il podio finale di questa corsa di spicco del calendario mondiale.

Programma della corsa

Eroica Juniores - UCI Nations’ Cup 2024

Giovedì 18 aprile 2024

Prima tappa

- cronometro a squadre: Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 22,5- partenza ore 10.00

- Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 68 - partenza ore 15.30

Venerdì 19 aprile 2024

Seconda tappa

Cinigiano (GR) - Siena di km 110,6 - partenza ore 14.30

Sabato 20 aprile 2024

Terza tappa

Siena – Montevarchi (AR) di km 102,5 - partenza ore 14.00

Domenica 21 aprile 2024

Quarta tappa

Siena – Chiusdino (SI) di km 102,7 - partenza ore 14.00