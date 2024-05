Epg: “Approvato all’unanimità il bilancio 2023, chiuso con utile netto di oltre 11Mila euro”

I risultati del Bilancio chiuso al 31.12.2022 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa riporta un utile netto di euro 11.552



Grosseto: Si è tenuta, sia in presenza che in collegamento online, nella mattina del 29 aprile 2024, l’Assemblea ordinaria dei soci di Epg Spa. La società partecipata, della quale fanno parte i 28 comuni della provincia di Grosseto, che gestisce per conto di quest’ultimi, il patrimonio immobiliare degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica). Il presidente di Epg Mario Pellegrini, assieme ai consiglieri del CdA: Annamaria Schimenti, Guido Mario Destri, Daniele Brogi e Cristina Bizzarri, con il supporto del direttore generale Corrado Natale e del vice, Marco Paffetti, hanno riferito nel corso dell’assemblea sull’andamento riferito all’anno 2023 del governo societario della Spa, come previsto dalla normativa di legge vigente in materia. Presenti anche il revisore legale dei conti della società, Federico Mensi e i componenti del collegio dei sindaci revisori con la presidente Elena Insabato, e componenti Daniele Moretti e Gianluca Ancarani.





“Per quanto riguarda la gestione degli immobili Erp, registriamo un avanzo di 81.151 euro – commenta il presidente di Epg Spa Mario Pellegrini. – Somma, quest’ultima, che verrà destinata alle finalità previste dalla legge regionale 2/2019 per interventi manutentivi sul patrimonio Erp di proprietà dei vari Comuni della nostra provincia. Un risultato positivo, quest’ultimo, dovuto essenzialmente dagli oltre 3Mila alloggi che abbiamo in gestione, e dei finanziamenti regionali utilizzati per le manutenzioni degli alloggi di risulta, cioè quelli da riassegnare, ma anche da un rigoroso controllo delle spese”.



“Tra i vari aspetti da mettere in evidenza per l’anno 2023 - commentano i consiglieri Destri, Schimenti, Brogi e Bizzarri – c’è quello del mantenimento del sistema di qualità, con la certificazione di qualità ISO 9001/2015 – “Accredia Italiano” – che riguarda le procedure di progettazione, direzione lavori per nuove costruzioni di edifici ed opere esistenti, controllo e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione appalti. Fatto, quest’ultimo, svolto tutto con nostro personale interno alla società, senza quindi costi aggiuntivi”.

“Per quanto riguarda l’anno 2023, - spiega il direttore generale Corrado Natale – il canone medio mensile degli alloggi si è abbassato rispetto al 2022, passando da euro 103,51 agli attuali 97,26, mentre per quanto riguarda il dato di morosità relativa al solo anno 2023, quest’ultimo si attesta sul 5,77%, in diminuzione rispetto al dato registrato in pari data per il 2022 che era del 6,11%. Infine, il dato della “morosità storica” risulta essere del 0,91%. Quindi, in diminuzione rispetto a quello del 2022 che era al 1,01%”.

“Le l’attività della nostra Società – concludono presidente e consiglieri, - è rivolta quasi esclusivamente alla gestione del patrimonio degli alloggi Erp destinato a finalità sociali. Di conseguenza, la sua operatività non è indirizzata alla massimizzazione degli utili, ma all’incremento, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio gestito, oltre che al raggiungimento di un livello sempre migliore nella qualità del servizio prestato”.

Questi alcuni dati e numeri di Epg Spa:

Attualmente sono in gestione da parte di Epg in tutta la provincia di Grosseto 3.272 alloggi: dei quali quasi la metà, 1.518 di proprietà del comune di Grosseto. A seguire tra i più cospicui, Orbetello con 374, Follonica 273, Monte Argentario 239, mentre il comune di Casteldelpiano non ha alloggi Erp.

Tra le principali mission di Epg Spa:

• far fronte completamente alla manutenzione ordinaria degli alloggi;

• di migliorare lo stato di conservazione del patrimonio più bisognoso di interventi manuten-tivi;

• di mantenere sotto controllo la morosità, intensificando le pratiche per il recupero dei cre-diti per canoni di locazione e accessori;

• di avviare nuovi cantieri per la costruzione di circa 40 alloggi di ERP, oltre a varie manu-tenzioni straordinarie di notevole rilievo;

• di poter avere a disposizione altre aree destinate all’edilizia residenziale pubblica.

Personale in forza - Epg Spa.

28 unità così composte: 1 dirigente, 3 quadri, 24 impiegati. Donne 12, uomini 16 tutti con contrat-to a tempo indeterminato dei quali 14 laureati, 13 con diploma scuola superiore e 1 con licenza scuola media.

Lavori di manutenzione alloggi 2023.

I lavori di manutenzione negli alloggi assegnati nel 2023 sono notevolmente aumentati rispetto a quello dell’esercizio precedente. Nel complesso sono stati trattati 838 lavori di manutenzione con-tro i 761 dell’anno precedente. Il numero degli interventi di manutenzione sugli alloggi di risulta è incrementato rispetto all’anno precedente: sono stati manutenuti 79 alloggi ed al 31/12/2023 risul-tano in fase di ristrutturazione, con cantieri aperti, ulteriori 30 alloggi. Da evidenziare come, a causa del ricambio generazionale degli assegnatari, si stanno sempre più sfittando alloggi vetusti, che necessitano di maggiori interventi e di conseguenza i relativi costi di manutenzione sono sem-pre più alti. Mediamente in un anno la Società riesce a manutenere circa 75/80 alloggi, tuttavia negli ultimi anni se ne sono liberati molti di più, (per esempio nel 2023 sono stati 106 a fronte di 79 manutenuti). Gestire la manutenzione di alloggi, comporta notevole burocrazia in quanto ogni alloggio da sistemare, diventa a tutti gli effetti un cantiere, e quindi necessita di piani di sicurezza dedicati, notifiche preliminari, spesso anche della redazione di pratiche edilizie, di progetti termi-ci, di controlli puntuali da parte della DL e del CSE, nonché di una sua precisa contabilità, sia per-ché deve essere rispettato il budget destinato alla manutenzione, tanto che ogni anno dobbiamo at-tingere ad altri finanziamenti. Si ricorda che l’EPG spa, deve provvede al sostenimento dei costi di manutenzione ordinaria e in parte straordinaria principalmente con gli introiti dei canoni di loca-zione fatturati agli assegnatari degli alloggi ERP, così come previsto dalla LR 2/2019 e solo mar-ginalmente e sporadicamente può contare su finanziamenti regionali e/o statali; nell’anno 2023 sono stati eseguiti lavori di Manutenzione Straordinaria a fabbricati Erp finanziati per complessivi euro 1.138.498.