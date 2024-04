Entusiasmo in riva al Golfo per il Rally. Follonica in festa per due giorni

Follonica: Il fascino del Trofeo Maremma non si è smentito. Il richiamo per i piloti ancora una volta ha fatto centro e non poteva essere diversamente per la felicità anche e soprattutto degli organizzatori, alla quale va aggiunta quella degli appassionati presenti in massa alle verifiche tecniche per seguire da vicino le operazioni sulle vetture che saranno in gara.



Il 48° Trofeo Maremma si snoderà su un tracciato selettivo è tradizione, lungo 263,80 chilometri con 9 prove speciali, la storica “ Marsiliana” a cui seguirà “Gavorrano Eni Ewing” e “Capanne” da ripetersi tre volte.

Saranno 112 i partenti, un vero e proprio successo per gli organizzatori (99 vetture moderne, 12 storiche). Un vero e proprio biglietto da vista per il 48° Trofeo Maremma che si commenta da solo superando di gran numero le adesioni dello scorso anno.

Grossi nomi e tanta qualità ai nastri di partenza in questa edizione del “Maremma” che sta per andare in scena. Presenti grossi nomi e grandi vetture. Tanti pretendenti al successo finale.

Sarà il pilota di casa, vincitore lo scorso anno, Alessio Santini ad aprire la serie delle partenze, al volante della Citroen C3 Wrc plus, candidato a fare il bis sule strade di casa. Candidati al successo finale anche Roberto Tucci ( Skoda Fabia R5), Leopoldo Maestrini e Federico Gasperetti (Citroen C3), Gianluca Tosi ( Skoda Fabia Evo Rally 2) e Stefano Zambon ( Citroen C3 Wrc plus).





Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una ennesima edizione del Trofeo Maremma. Eni Rewind anche per questa edizione è il main sponsor. Una lode agli organizzatori che sono riusciti a presentare una manifestazione ad alto livello.

La direzione gara e segreteria con il centro media dell'evento saranno alla Fonderia 1 dentro il comprensorio della città di Follonica ex Ilva.

Il 48° Trofeo Maremma , gara nazionale CRZ 7 è valido come seconda prova del Rally Toscano.

Il 48° Trofeo Maremma entra nel vivo con la consegna dei Road Book, nella giornata odierna a Marina di Scarlino-Zero Distanze dalle 19,30 alle ore 20,00. Seguiranno domani venerdì dalle ore 8,30alleore 10,00.

Nella stessa giornata si svolgeranno le ricognizioni sul percorso dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Sempre nella giornata di venerdì 12 aprile dalle 19,00 alle ore 20,00 ci sarà l'ingresso dei mezzi service area, nel parcheggio esterno di Marina di Scarlino.

Sabato 13 aprile a Marina di Scarlino - zero distanze si svolgeranno le verifiche sportive dalle ore 9,30 alle ore 11,30 ( partecipanti allo Shakedown), a seguire le verifiche tecniche, sul lungomare Garibaldi a Marina di Scarlino.

Sempre nella giornata di sabato ci sarà la prima riunione del collegio dei commissari, a Follonica, in via Roma presso l'ex Casello Idraulico. Andrà in scena lo shakedwn sulla strada provinciale Gavorrano in un tratta di 2,700 km.

In programma il Briefing ( obbligatorio e in presenza) a Marina di Scarlino-zero distanze.

(FOTO AMICORALLY)