Entro il fine settimana saranno accese le luminarie di Follonica

A causa di un incidente la programmazione è slittata di alcuni giorni ma presto la città sarà addobbata per le festività natalizie



Follonica: A causa di un grave incidente stradale occorso nei dintorni di Parma a due dipendenti della ditta Cesarano PNC di Nocera Inferiore, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto delle luminarie cittadine, l’allestimento dei festoni nel Comune di Follonica tarderà di qualche giorno. Il responsabile dell’azienda, raggiunto al telefono dal sindaco Andrea Benini, ha in ogni caso garantito l’allestimento e l’accensione delle luci in Via Roma e all’obelisco entro il tramonto di domani, 8 dicembre, come da programma iniziale.

«Avevamo previsto un mese di luminarie – dice il sindaco Andrea Benini – proprio per conciliare due esigenze: decorare la città durante le festività e, contestualmente, risparmiare energia. Il programma era di accendere le luci dall’8 dicembre all’8 gennaio, scegliendo una fascia oraria ben precisa e privilegiando un’illuminazione led a basso consumo. In seguito al grave incidente occorso nei giorni scorsi dovremo attendere solo qualche giorno in più per avere la città completamente illuminata ma presto sarà tutto risolto, come confermato dalla ditta che ha vinto l'appalto. Auguriamo al dipendente che ha avuto l'incidente una pronta guarigione».

«Siamo dispiaciuti per l’accaduto – aggiunge Piero Cesarano, della ditta omonima - stiamo montando luminarie in tutta Italia, e Follonica era regolarmente programmata con i tempi dati dall’appalto. Il grande camion che trasporta le luminarie è a Follonica già da lunedì scorso. Confidiamo prima di tutto che il nostro dipendente si riprenda prestissimo, ma garantiamo alla vostra città una luminaria di alto livello, con l’accensione del centro già domani sera, giorno dell’Immacolata, e subito dopo le altre strade concordate nell’appalto».